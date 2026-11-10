Viaggio della Memoria a Vienna per due quarte dell’Itis Nullo Baldini di Ravenna

Il 9 novembre le porte dell’Ambasciata d’Italia a Vienna si sono aperte per studentesse e studenti delle classi 4AEL e 4AIN dell’ITIS “N. Baldini” di Ravenna. Accolti dal console, hanno approfondito con lui diverse tematiche, dal ruolo dell’Ambasciata al contesto politico globale in questo momento storico.