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Viaggio della Memoria a Vienna per due quarte dell’Itis Nullo Baldini di Ravenna
10 novembre 2026 | 12:34
Il 9 novembre le porte dell’Ambasciata d’Italia a Vienna si sono aperte per studentesse e studenti delle classi 4AEL e 4AIN dell’ITIS “N. Baldini” di Ravenna. Accolti dal console, hanno approfondito con lui diverse tematiche, dal ruolo dell’Ambasciata al contesto politico globale in questo momento storico.
L’incontro si è svolto nel contesto più ampio di un Viaggio della Memoria storica a Vienna, che porterà le due classi a un panorama della storia austriaca dai fasti dell’impero asburgico all’Anschluss e alla Shoah, passando dalla Prima Guerra mondiale. Col contributo dell’ANMIG di Ravenna.