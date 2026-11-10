Violenza domestica e stalking, 17 ammonimenti emessi dal Questore di Ravenna

Diciassette ammonimenti emessi dal Questore di Ravenna nell’ultimo trimestre per contrastare episodi di violenza domestica e atti persecutori. Tredici provvedimenti sono scaturiti da segnalazioni di violenze in ambito familiare, spesso avvenute davanti ai figli, mentre quattro sono stati adottati per casi di stalking su richiesta delle vittime.

I provvedimenti rientrano nell’attività di prevenzione della Polizia di Stato e sono stati adottati al termine delle istruttorie condotte dalla Divisione Anticrimine della Questura di Ravenna, con il contributo delle informazioni raccolte dai Commissariati di Faenza e Lugo e dai presidi territoriali dei Carabinieri.

L’ammonimento del Questore è una misura di prevenzione che consente di intervenire anche prima della presentazione di una querela, con l’obiettivo di interrompere comportamenti minacciosi, vessatori e persecutori ed evitare che possano degenerare in episodi di violenza più gravi. Introdotto nel 2009 per i casi di stalking, lo strumento è stato successivamente esteso alla violenza domestica e, dal 2023, anche ad altre condotte, tra cui violenza privata, minaccia aggravata, violazione di domicilio, danneggiamento e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

L’attività istruttoria parte dall’analisi delle segnalazioni e degli elementi disponibili. Tra i materiali esaminati possono esserci messaggi, chat e registrazioni audio, insieme alle testimonianze di persone in grado di confermare quanto riferito dalla vittima e ricostruire le condotte segnalate.

La persona interessata viene quindi convocata in Questura e informata dell’istruttoria e delle conseguenze previste in caso di prosecuzione dei comportamenti. La notifica dell’eventuale ammonimento rappresenta un ulteriore momento di sensibilizzazione: al destinatario viene intimato di interrompere le condotte e viene suggerito di intraprendere un percorso trattamentale per rivedere il proprio comportamento. In caso di reiterazione, può scattare la denuncia d’ufficio.

La Polizia di Stato sottolinea il valore preventivo dello strumento, che in diversi casi può contribuire a interrompere gli atteggiamenti persecutori già nella fase iniziale. L’attività si inserisce nell’impegno delle forze dell’ordine per tutelare le persone esposte a violenze e comportamenti intimidatori, con particolare attenzione ai contesti familiari e relazionali.