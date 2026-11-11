A Marina di Ravenna la presentazione del libro “Il primo incursore, l’ufficiale di Marina Mario Pellegrini”

Sabato 14 novembre alle ore 16 presso la sede Anmi Ravenna situata a Marina di Ravenna in piazzale della Marina 1 si terrà la presentazione del volume “IL PRIMO INCURSORE”, l’ufficiale di Marina Mario Pellegrini, scritto da Marco Montipò. L’evento è nell’ambito di Ravenna Capitale del Mare 2026.

L’autore dialogherà con il Direttore Marittimo Maurizio Tattoli e il Presidente Marco Regine.

L’opera biografica traccia un profilo a 360 gradi di una figura affascinante e importante che ha scritta pagine della storia della Marina italiana e che compì un’azione durante la prima guerra mondiale a dir poco straordinaria.