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Al Mercato Coperto torna la serata “Meravigliosa” del venerdì sera con musica e food
11 novembre 2026 | 12:04
Dopo il successo della passata stagione al Mercato Coperto di Ravenna torna “Meravigliosa”. Il venerdì sera nel cuore di Ravenna, con ottimo cibo e musica dal vivo.
Venerdì 13 novembre il Mercato Coperto riapre dalle 20.00 con la musica con Dj set di Giuly Furao e la voce unica di Carlotta Savorelli.
La serata prosegue, quindi, con ingresso anche nel post cena, per un drink e un ballo. Info e prenotazioni: 342 8174898