Logo

spettacolo

|
Cultura & Spettacolo
/
Ravenna
/

Al Mercato Coperto torna la serata “Meravigliosa” del venerdì sera con musica e food

11 novembre 2026 | 12:04
Share0
di Redazione

Redazione

Al Mercato Coperto torna la serata “Meravigliosa&#8221; del venerdì sera con musica e food

Dopo il successo della passata stagione al Mercato Coperto di Ravenna torna “Meravigliosa”. Il venerdì sera nel cuore di Ravenna, con ottimo cibo e musica dal vivo.

Venerdì 13 novembre il Mercato Coperto riapre dalle 20.00 con la musica con Dj set di Giuly Furao e la voce unica di Carlotta Savorelli.

La serata prosegue, quindi, con ingresso anche nel post cena, per un drink e un ballo. Info e prenotazioni:  342 8174898