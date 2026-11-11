Allerta meteo gialla a Ravenna per criticità idraulica, dalla mezzanotte di mercoledì 11 novembre per 24 ore

Dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 11 novembre, alla mezzanotte di domani, giovedì 12 novembre, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 107, gialla per criticità idraulica, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna.

Per la giornata di domani, giovedì 12 novembre, sono previste precipitazioni che dal mattino interesseranno tutto il territorio assumendo un carattere intenso lungo i rilievi, anche in forma di rovescio o temporale. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da sud-ovest Sono attesi rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua della regione.