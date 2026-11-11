Allerta meteo gialla a Ravenna per criticità idraulica, dalla mezzanotte di mercoledì 11 novembre per 24 ore
Dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 11 novembre, alla mezzanotte di domani, giovedì 12 novembre, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 107, gialla per criticità idraulica, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna.
Per la giornata di domani, giovedì 12 novembre, sono previste precipitazioni che dal mattino interesseranno tutto il territorio assumendo un carattere intenso lungo i rilievi, anche in forma di rovescio o temporale. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da sud-ovest Sono attesi rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua della regione.
Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi (se si allaga la golena il capanno deve essere evacuato); prestare attenzione alle strade eventualmente allagate, non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.
L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso X (@AllertaMeteoRER).
Si ricorda che il Comune di Ravenna si è dotato del servizio di informazione telefonica Alert System, che può essere impiegato per diffondere comunicazioni di protezione civile e di pubblica utilità a tutta la cittadinanza. Si invitano quindi ad iscriversi al servizio coloro che ancora non lo avessero fatto, registrandosi attraverso il modulo presente al link https://registrazione.alertsystem.it/ravenna.
In seguito all’allerta della Protezione civile l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, fa divieto a chiunque (ivi compresi i soggetti autorizzati) di accesso e di transito sulle dighe foranee e sui moli guardiani, nonché l’obbligo a chiunque si trovi già in loco di abbandonare urgentemente le infrastrutture.