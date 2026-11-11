Aperte candidature per la progettazione delle attività nello spazio culturale multifunzionale permanente Emaldi20
L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in accordo con il Comune di Lugo, vuole attivare nell’immobile pubblico di via Emaldi 20 a Lugo uno spazio pensato soprattutto per i giovani, all’interno del quale organizzare proiezioni cinematografiche, spettacoli e concerti, in locali ibridi che nel contempo ospiteranno mostre, sale studio, laboratori, percorsi formativi e altri servizi e attività.
Le prime fasi di questo progetto sono state costruite attraverso gli Open Labs della Bassa Romagna. Il passo successivo è costruire una rete di soggetti coinvolti nell’animazione, nell’organizzazione e nella gestione a medio-lungo termine degli spazi e delle attività di Emaldi20. L’Unione intende candidare il progetto al bando per lo sviluppo di ecosistemi territoriali innovativi in attuazione agli indirizzi strategici per l’economia sociale, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera numero 1035 del 22 giugno 2026, che sostiene partenariati stabili tra enti pubblici, terzo settore, soggetti dell’economia sociale, imprese e mondo della ricerca e dell’innovazione tecnologica.
L’Unione vuole costruire il partenariato necessario alla candidatura attraverso un avviso pubblico di co-progettazione rivolto d enti del terzo settore, cooperative, associazioni, fondazioni e imprese sociali, università ed enti di ricerca e innovazione tecnologica, imprese private e altre pubbliche amministrazioni, chiamati a partecipare per la durata del progetto e per almeno tre anni dopo la sua conclusione.
Per aderire è necessario compilare il modulo online di ElixForm disponibile sul sito dell’Unione entro le 13 di lunedì 16 novembre 2026, illustrando la propria esperienza e indicando, eventualmente, anche beni o servizi da offrire a titolo gratuito, elementi di innovazione da apportare agli spazi e risorse economiche da mettere a disposizione per realizzare il progetto.
Una volta chiuse e verificate le domande, sono in programma due incontri di co-progettazione con i soggetti candidati, durante i quali verrà presentata l’idea progettuale elaborata a partire dalle precedenti esperienze di ascolto del territorio, verranno discusse le proposte, definita la forma del partenariato e scelto il capofila dell’Ats (associazione temporanea di scopo), per costruire il progetto definitivo da candidare al bando regionale e e definirne le modalità attuative all’interno dell’immobile di via Emaldi 20.
Gli incontri si terranno nei mercoledì 18 e 25 novembre, dalle 17.30 alle 19.30, nella sala Giunta del Comune di Lugo, in piazza Martiri 1.
L’avviso completo e il modulo sono pubblicati sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna alla pagina di riferimento (https://www.labassaromagna.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-albo-pretorio/Candidatura-per-avvio-co-progettazione-EMALDI20-giovani-e-innovazione).