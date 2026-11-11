Ausl Romagna, la FIALS porta l’azienda sanitaria in tribunale: contestate le regole per l’attività sindacale negli ospedali

La possibilità di organizzare un banchetto informativo in ospedale soltanto una volta ogni due mesi, l’obbligo di comunicare con tre giorni lavorativi di anticipo anche la semplice distribuzione di volantini e la necessità di ottenere il nulla osta della Direzione medica. Sono alcune delle disposizioni di Ausl Romagna sull’attività sindacale nelle strutture sanitarie che la FIALS contesta e che ora finiscono davanti al giudice.

La Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità ha infatti presentato un ricorso al Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, chiedendo di accertare il carattere antisindacale delle condotte attribuite all’Azienda sanitaria. Secondo il sindacato, le regole interne limiterebbero in modo ingiustificato la possibilità delle organizzazioni di incontrare, informare e rappresentare i lavoratori all’interno degli ospedali.

A darne notizia, l’11 novembre, è la stessa FIALS Emilia-Romagna. Il ricorso è stato predisposto dall’avvocato Matteo Nanni del Foro di Bologna. Al centro della controversia c’è il sistema di autorizzazioni e i vincoli temporali che disciplinano le iniziative sindacali nei presidi dell’Ausl Romagna.

Le regole contestate

Nel dettaglio, la FIALS contesta sei disposizioni aziendali. In base alla disciplina richiamata nel ricorso, un’organizzazione sindacale può allestire un banchetto informativo nello stesso presidio ospedaliero soltanto una volta ogni due mesi. Per installare una postazione è inoltre necessario un preavviso di almeno sette giorni lavorativi e ogni iniziativa non può superare le tre ore, nella fascia di fine turno.

Le altre limitazioni riguardano il divieto di presenza contemporanea di più organizzazioni sindacali nella stessa giornata, l’obbligo di un preavviso di tre giorni lavorativi anche per il semplice volantinaggio e la necessità di ottenere il nulla osta della Direzione medica per organizzare i banchetti.

È proprio sulla rigidità di queste condizioni che si concentra la contestazione della FIALS. Secondo il sindacato, vincoli di questo tipo rischiano di impedire una risposta tempestiva quando emergono problemi che riguardano i lavoratori di un reparto o di una struttura.

Il confronto con l’Ausl e i banchetti negati

La vicenda, sottolinea la FIALS, era già stata portata all’attenzione dell’Azienda sanitaria. Il sindacato aveva contestato formalmente le disposizioni il 28 settembre e il 15 ottobre 2026, chiedendone la modifica e la rimozione dei vincoli ritenuti ingiustificati.

Con una comunicazione del 29 ottobre, l’Ausl Romagna ha sostanzialmente confermato la propria disciplina, richiamando esigenze di sicurezza, igiene, organizzazione e continuità assistenziale. Nella stessa comunicazione, secondo quanto riferito dalla FIALS, l’Azienda ha comunicato di non poter autorizzare alcune richieste di banchetti presentate dai delegati sindacali perché non conformi alle disposizioni interne.

Per la FIALS, tuttavia, i dinieghi non sarebbero stati accompagnati da una valutazione puntuale delle condizioni delle singole iniziative.

«Nessuno mette in discussione la sicurezza dei pazienti, l’igiene degli ambienti ospedalieri o la continuità assistenziale», precisa Alfredo Sepe, segretario regionale FIALS Emilia-Romagna e segretario territoriale FIALS Romagna. «Ma queste esigenze non possono trasformarsi in una giustificazione generica per limitare preventivamente l’attività sindacale. Se esiste un problema concreto, lo si affronta. Se uno spazio non è utilizzabile, se ne individua un altro. Quello che non accettiamo è che vengano introdotti divieti automatici, indipendentemente dalle reali condizioni organizzative».»

Il segretario della FIALS contesta soprattutto l’impossibilità, a suo giudizio, di organizzare iniziative informative con la necessaria tempestività. “Ma ci rendiamo conto di cosa significhi imporre un banchetto ogni due mesi? Significa che, se domani emerge una problematica urgente in un reparto, un sindacato potrebbe trovarsi nell’impossibilità di organizzare tempestivamente un nuovo momento informativo nello stesso ospedale”.

«La questione è molto più importante di un semplice banchetto o di un volantino. Qui è in gioco il principio stesso della libertà sindacale. I lavoratori devono poter essere informati, ascoltati e rappresentati», sostiene Sepe.