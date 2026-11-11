“Avviso di pericolo” una falsa e-mail scatena il panico nelle scuole per un possibile allarme bomba: istituti in allerta anche a Ravenna

È stata una mattinata all’insegna della tensione e della preoccupazione quella vissuta nelle scuole del territorio romagnolo. Diversi istituti scolastici, tra scuole medie e superiori anche della provincia di Ravenna come in tutto il resto d’Italia – il messaggio di posta elettronica sarebbe stato inviato a centinaia di presidi – sono stati teatro di un allarme bomba che ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e l’attivazione dei protocolli di emergenza.

La procedura di sicurezza è scattata non appena le dirigenze scolastiche hanno preso visione della comunicazione: gli edifici, in tutto il Paese se ne contano circa 300 (ma il numero potrebbe aumentare), sono stati tempestivamente evacuati e centinaia di studenti, insieme al personale docente e ATA, sono stati fatti radunare nei punti di raccolta all’esterno, in attesa che gli artificieri e gli agenti effettuassero le verifiche e le bonifiche del caso.

A scatenare il panico è stata una mail di minacce inviata direttamente alla posta elettronica degli istituti con l’oggetto emblematico “Avviso di pericolo”. Il contenuto, caratterizzato da toni di estrema violenza, porta la firma di un autoproclamato “Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan”.

Questo il testo integrale del messaggio: “Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate”