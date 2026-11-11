Basket, doppio derby vincente per la Compagnia dell’Albero Ravenna: battuto il Russi in DR2 e DR3

Venerdì sera da incorniciare per la Compagnia dell’Albero Ravenna Basket, che conquista una doppia vittoria nei derby contro il Basket Club Russi. Le due formazioni ravennati, impegnate quasi contemporaneamente nei campionati di DR2 e DR3, hanno entrambe chiuso la serata con un successo.

DR2: rimonta nel finale e terza vittoria consecutiva

Per la squadra di DR2 arriva il terzo successo consecutivo, il quarto nelle prime cinque giornate di campionato. Una vittoria tutt’altro che scontata, conquistata al termine di una partita combattuta e decisa da una bella rimonta nel finale.

L’avvio è vivace, con entrambe le squadre efficaci in attacco e il primo quarto che si chiude sul 20-20. Nel secondo periodo le difese aumentano l’intensità e i padroni di casa devono fare i conti anche con i problemi di falli personali di alcuni giocatori. La Compagnia riesce comunque a trovare un vantaggio di otto punti grazie a una serie di palloni recuperati e canestri in contropiede. Una tripla del Russi allo scadere cambia però l’inerzia e manda le squadre al riposo sul 35-30.

Al rientro in campo i ravennati accusano il colpo e concedono agli ospiti il sorpasso. I ragazzi di coach Senni faticano a trovare continuità offensiva, ma restano in partita, chiudendo il terzo quarto sotto di un solo punto (45-46), anche grazie ad alcune soluzioni difensive tattiche.

Nel quarto periodo il Russi riesce ad allungare fino al +6, ma proprio nel momento più difficile la Compagnia reagisce, lottando su ogni pallone e trovando canestri pesanti. A 29 secondi dalla sirena Kertusha realizza entrambi i tiri liberi che valgono il sorpasso. Due successive ottime difese e la precisione dalla lunetta permettono ai ravennati di mettere al sicuro il risultato: finisce 66-62.

La squadra di coach Senni tornerà in campo venerdì 13 novembre, ancora al Centro Sportivo Dribbling, contro Grifo Imola. Palla a due alle 20.45.

Il tabellino DR2

Compagnia dell’Albero Ravenna – Basket Club Russi 66-62 (20-20, 35-30, 45-46)

CdA Ravenna: Licchetta 9, Diasse, Bomben 4, Kertusha 13, Polyeshchuk 4, Giroldi, Mularoni, Montaguti 9, Saviotti 9, Chiarini, Costantini T. 12, Pietrini 6. All.: Senni. Ass.: Fonda, Beghi.

DR3: esordio vincente, Russi battuto 63-47

Buona anche la prima per la formazione di DR3, che proprio a Russi ha inaugurato il proprio campionato con una vittoria in trasferta. L’avvio è stato un po’ contratto per i ragazzi di coach Bolognesi, probabilmente ancora alla ricerca del ritmo partita, soprattutto in fase difensiva. I ravennati sono arrivati a inseguire con otto punti di svantaggio, chiudendo il primo quarto sul 12-18.

La squadra ha però cambiato passo, recuperando progressivamente terreno. Dopo una breve interruzione dovuta all’infortunio di uno dei due arbitri, negli ultimi due minuti prima dell’intervallo la Compagnia ha ribaltato il punteggio, andando negli spogliatoi avanti 30-27.

Nella ripresa i ravennati hanno continuato a difendere con attenzione, portandosi sul 44-39 alla fine del terzo quarto e allungando fino al +7 in avvio dell’ultimo periodo. Il Russi ha provato a rientrare, arrivando a un solo punto di distanza sul 47-46, ma nel finale la Compagnia ha definitivamente chiuso gli spazi in difesa e piazzato un parziale di 16-1, con il contributo anche dei tiri liberi. Il risultato finale è 63-47.

Per la seconda giornata bisognerà attendere due settimane: venerdì 20 novembre la DR3 farà il suo esordio casalingo al Centro Sportivo Dribbling contro L.A. Academy Faenza, con palla a due alle 21.

Il tabellino DR3

Basket Club Russi – Compagnia dell’Albero Ravenna 47-63 (18-12, 27-30, 39-44)

CdA Ravenna: Rizzo 6, Costantini G. 6, Mainardi 9, Santi, Rinchiuso 14, Fantini 2, Rizzati 7, Cortoni, Maccolini 2, Buonaiuto 3, Pieri 12, Ayten 2. All.: Bolognesi.