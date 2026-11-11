Bassa Romagna: nuovi progetti di economia urbana per l’Unione e Bagnara finanziati dalla Regione

foto d'archivio

Due progetti della Bassa Romagna figurano tra i 34 interventi finanziati dalla Regione Emilia-Romagna con oltre 4 milioni di euro destinati al rilancio del commercio e dei servizi. Le risorse, stanziate nell’ambito della Legge regionale 12 del 2023, serviranno a sostenere interventi di riqualificazione delle aree commerciali e mercatali, oltre ad attività di promozione e valorizzazione del territorio.

L’Unione dei Comuni ha infatti ottenuto un contributo di 62.622 euro per un progetto di promozione delle infrastrutture di prossimità, socialità e identità territoriale della Bassa Romagna, da attuare attraverso un programma integrato di azioni a supporto della governance del sistema di promozione territoriale, animazione urbana, valorizzazione delle reti locali, revisione degli strumenti di comunicazione visiva della Bassa Romagna, affiancate da una costante attività di monitoraggio, che si pone l’obiettivo di incrementare la fruizione dei centri storici da parte di residenti e visitatori e di sostenere lo sviluppo delle funzioni di prossimità come elemento essenziale della qualità urbana, della coesione sociale e della competitività territoriale.