Calcio a 5: la Futsal Faenza fa il poker

Prosegue con sicurezza la sua strada il Futsal Faenza che vince 4-3 la quarta partita su altrettante di campionato, questa volta in casa al PalaCattani dove supera il forte Villa Futsal Club.
Una gara combattuta e viva con i manfredi avanti 3-1, gli ospiti pareggiano, ma i manfredi segnano il gol decisivo con il portiere nel ruolo di giocatore di movimento. Le reti manfrede sono state siglate quindi da Garbin con tripletta e Caria.
Un percorso davvero positivo per la Futsal Faenza che giocherà sabato 14 novembre alle ore 15.30 a Santarcangelo.
“Siamo contenti di questo avvio di torneo e della capacità della squadra di stare sempre in partita – dice il presidente Filippo Merenda – Dobbiamo e vogliamo continuare così”: