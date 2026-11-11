Logo

CALCIO a 5

|
Faenza
/
Sport
/

Calcio a 5: la Futsal Faenza fa il poker

11 novembre 2026 | 12:17
Share0
di Redazione

Redazione

Calcio a 5: la Futsal Faenza fa il poker

Prosegue con sicurezza la sua strada il Futsal Faenza che vince 4-3 la quarta partita su altrettante di campionato, questa volta in casa al PalaCattani dove supera il forte Villa Futsal Club.

Una gara combattuta e viva con i manfredi avanti 3-1, gli ospiti pareggiano, ma i manfredi segnano il gol decisivo con il portiere nel ruolo di giocatore di movimento. Le reti manfrede sono state siglate quindi da Garbin con tripletta e Caria.

Un percorso davvero positivo per la Futsal Faenza che giocherà sabato 14 novembre alle ore 15.30 a Santarcangelo.

“Siamo contenti di questo avvio di torneo e della capacità della squadra di stare sempre in partita – dice il presidente Filippo Merenda –  Dobbiamo e vogliamo continuare così”: