Cervia, demolito l’ex vivaio, AVS: “Si poteva salvare. Così si cancella un pezzo di storia”

La demolizione dell’ex vivaio di Cervia diventa un caso politico. A contestare la scelta dell’amministrazione comunale è Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), che parla di un’occasione mancata e accusa il Partito Democratico di aver ignorato le proposte avanzate durante gli incontri di maggioranza.

Secondo AVS, infatti, sia il partito sia altri esponenti delle forze politiche che hanno contribuito alla vittoria elettorale si erano espressi a favore della conservazione dello storico edificio, proponendo di destinarlo a funzioni sociali e associative.

La proposta, riferisce il partito, era stata accompagnata anche da indicazioni sulle modalità con cui sarebbe stato possibile salvare la struttura, attraverso l’applicazione dell’articolo 53 della legge urbanistica regionale 24/2017. Per verificarne la fattibilità e l’ammissibilità era stato concordato un approfondimento tecnico, che – sostiene AVS – avrebbe dato esito positivo.

A rendere ulteriormente percorribile l’ipotesi di recupero sarebbe stata anche una comunicazione ricevuta il 4 novembre scorso dall’assessore alla Cultura, relativa alla decisione della Regione di prorogare i termini per completare l’attuazione del progetto Cervia Ambiente. Una proroga che, secondo AVS, avrebbe consentito di conservare l’edificio senza compromettere il progetto.

Nonostante queste condizioni, le ruspe hanno completato la demolizione. Al posto dell’ex vivaio è destinato a sorgere un parcheggio, una scelta che AVS critica duramente, contrapponendo la perdita di un edificio storico a quella che definisce una crescente attenzione per cemento e asfalto attorno al nuovo edificio di Cervia Ambiente, che il partito descrive come attualmente vuoto.

“Oggi le ruspe hanno concluso il loro lavoro per cancellare un pezzo di storia di Cervia – afferma AVS – A Cervia il monocolore PD procede a testa bassa e se ne frega delle proposte che avanzano gli altri partiti che hanno contribuito alla vittoria alle elezioni”.