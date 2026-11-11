Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: a Russi una settimana di iniziative dal 16 al 21 novembre

Dal tradizionale appuntamento del 20 novembre a un’intera settimana di iniziative: il Comune di Russi, attraverso l’Area Servizi alla Cittadinanza, in continuità con gli anni scorsi anni celebra la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza trasformandola in un’occasione di riflessione, partecipazione e condivisione che abbraccia più giorni, dal 16 al 21 novembre.

Le iniziative, rivolte a bambini, bambine, adolescenti e famiglie, hanno l’obiettivo di valorizzare i diritti fondamentali dei più piccoli e di promuovere una comunità attenta al benessere, alla crescita e alla partecipazione delle nuove generazioni. Il programma propone incontri, laboratori, attività educative e momenti di condivisione che coinvolgeranno Nidi comunali, Biblioteca, CRA Baccarini, Centro per le Famiglie e Centro sociale, mettendo al centro il diritto al gioco, al tempo condiviso, all’educazione, alla memoria, all’ascolto e alla scoperta.

«Quest’anno – sottolinea la Vice Sindaca e Assessora all’Istruzione Grazia Bagnoli – abbiamo scelto di estendere la riflessione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a una intera settimana, per rinnovare l’attenzione della comunità sui diritti dei più piccoli e sul ruolo fondamentale delle famiglie, dei servizi educativi e delle istituzioni nel garantire opportunità di crescita, ascolto e partecipazione. Attraverso le iniziative in programma, il Comune di Russi intende promuovere una cultura dei diritti, che si traduca in esperienze concrete, valorizzando le relazioni, il dialogo tra generazioni e la collaborazione tra i diversi soggetti del territorio».

Il programma

Lunedì 16 novembre – La settimana si apre con Strade da giocare, iniziativa dedicata al diritto al gioco, con attività nelle strade adiacenti a Scuole d’infanzia, Primarie e Nidi del territorio, temporaneamente chiuse al traffico dalle 9.30 alle 11.00 (in caso di maltempo avrà luogo giovedì 19 novembre). I più piccoli potranno giocare e disegnare a terra con i gessetti colorati per esprimersi in libertà, i più grandi realizzeranno una segnaletica stradale simbolica per ricordare agli adulti come dovrebbe essere uno spazio pubblico che li tenga davvero in considerazione.

In contemporanea, alle ore 9.30, è in programma Famiglie in cammino Russi, passeggiata per famiglie e genitori in dolce attesa, a cura del Centro per le Famiglie, con ritrovo in piazza Farini. L’iniziativa intende valorizzare il diritto al tempo condiviso e le relazioni familiari.

Mercoledì 18 novembre – Alle ore 10.00, presso la CRA Baccarini, in via Faentina Nord 8, si svolgerà Un filo tra generazioni, iniziativa dedicata al diritto alle radici e al ricordo, che coinvolge il Nido Babini e la CRA Baccarini attraverso attività educative intergenerazionali, per favorire il dialogo tra bambini e anziani. Il passato e il futuro si incontrano semplicemente condividendo una merenda, un sorriso o un momento di tranquillità. Questo primo momento di incontro segna l’avvio di un progetto articolato, che in primavera porterà bambine e bambini alla CRA a cadenza settimanale.

Alle ore 18.00, presso la Biblioteca comunale, in via Godo Vecchia 10, si terrà Infanzia e Digitale, conversazione educativa con indicazioni pratiche a cura del dott. Alfredo Di Caro, pediatra di famiglia. L’incontro, ispirato al diritto alla lentezza, è aperto a tutta la cittadinanza e affronta il rapporto tra infanzia e strumenti digitali.

Giovedì 19 novembre – Alle ore 16.30, presso il Centro Sociale Culturale Porta Nova, in via Aldo Moro 21, è in programma L’albero della vita. Gli anziani di Porta Nova e i ragazzi del Centro Paradiso in un’attività ricreativa dedicata alle radici del territorio (diritto alla propria storia).

Alle ore 17.00, presso il Centro per le Famiglie di Russi, in via Trieste 1, si terrà Conosciamo le donne eroine che hanno cambiato la storia, laboratorio rivolto a genitori, bambini e bambine dagli 8 agli 11 anni, dedicato alla memoria e alle figure femminili che hanno contribuito a trasformare la società (diritto alla memoria).

Dalle ore 17 alle 18.30, inoltre, è previsto l’Open Day dei Servizi Educativi per la prima infanzia del Comune di Russi, presso il Nido A.P. Babini, in via Roma 1, e la sezione Nido Godo, in via Montessori 10. Un’occasione per conoscere da vicino i servizi e la comunità educativa (diritto alla comunità educativa).

Venerdì 20 novembre – Alle ore 17.00, presso la Biblioteca comunale, in via Godo Vecchia 10, si svolgerà la Consegna dei kit ai nuovi nati, rivolta ai genitori dei bambini e delle bambine nati nel Comune di Russi da marzo a settembre 2026. Un momento simbolico di accoglienza e vicinanza alle famiglie, che sottolinea l’impegno della comunità nel sostenere la crescita e il benessere dei più piccoli (diritto alla cura collettiva).

Sabato 21 novembre – La giornata conclusiva si apre con un nuovo appuntamento dedicato alla conoscenza dei servizi educativi: dalle 10.00 alle 12.00, l’Open Day del Nido A.P. Babini, in via Roma 1, offrirà alle famiglie l’opportunità di visitare il servizio (diritto a crescere in relazione).

Alle ore 10.30, sempre presso il Nido A.P. Babini, si terrà Nati per Leggere, un momento di lettura rivolto a genitori, bambini e bambine da 1 a 3 anni, su prenotazione (diritto all’ascolto).