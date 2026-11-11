Emanuela Giangrandi confermata alla guida di Asp Bassa Romagna

La giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha rinnovato l’incarico a Emanuela Giangrandi quale amministratrice unica di Asp Bassa Romagna fino al 2031.



Emanuela Giangrandi è amministratrice unica dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna dal novembre 2021. Ha maturato una lunga esperienza nell’amministrazione pubblica, con particolare riferimento alle politiche sociali, sociosanitarie e abitative. È stata assessora del Comune di Lugo dal 1990 al 1993 e della Provincia di Ravenna dal 2001 al 2011. Dal 2005 al 2011 ha coordinato la commissione Politiche sociali dell’Unione delle Province italiane dell’Emilia-Romagna e dal 2006 al 2011 ha presieduto la Conferenza territoriale sociale e sanitaria di Ravenna. Dal 2011 al 2021 è stata presidente di Acer Ravenna, l’Azienda casa Emilia-Romagna della provincia di Ravenna. Dal settembre 2025 è inoltre coordinatrice delle Asp dell’Emilia-Romagna nell’ambito di Asper-Cispel Confservizi, incarico attraverso il quale partecipa al confronto regionale sulle politiche di welfare e sul futuro dei servizi pubblici alla persona.

«Abbiamo scelto di confermare l’incarico a Emanuela Giangrandi per la grande professionalità ed esperienza messe in campo in questi cinque anni di amministrazione – ha dichiarato Andrea Sangiorgi, sindaco referente per i Servizi sociali e Sanità dell’Unione della Bassa Romagna -. Un’esperienza trasversalmente riconosciuta, come confermato a settembre 2025 dalla nomina a coordinatrice regionale delle Asp dell’Emilia-Romagna, che le consente di portare l’esperienza maturata in Bassa Romagna a un livello di coordinamento più ampio tra le aziende pubbliche di servizi alla persona della regione».

«In questi ultimi cinque anni l’Asp, come del resto tutti gli enti pubblici, ha dovuto affrontare anni estremamente complessi, dalla post pandemia a una programmazione pluriennale resa estremamente difficile dall’instabilità economica che caratterizza questi tempi – continua Sangiorgi -. Fin dal suo insediamento, Giangrandi ha posto al centro del mandato la sinergia istituzionale con i Comuni e con la rete sociosanitaria locale, puntando a valorizzare il ruolo della comunità all’interno delle strutture residenziali. Siamo certi che la strada del dialogo e del confronto costante sia quella giusta da percorrere, specialmente quando ci si occupa di fragilità. A nome di tutti gli amministratori della Bassa Romagna auguro a Emanuela un buon lavoro».