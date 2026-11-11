Grazie a chi si è preso cura di me all’ospedale di Faenza, con competenza e umanità

Ci sono momenti nella vita in cui basta un attimo perché tutto si fermi. Un malore improvviso, un istante di smarrimento, la fragilità che prende il sopravvento e ci ricorda, senza preavviso, quanto siamo vulnerabili. Ed è proprio in quei momenti, quando non siamo più in grado di badare a noi stessi, che scopriamo quanto possa fare la differenza incontrare qualcuno disposto a prendersi cura di noi.

Il mio è stato un ricovero fortunatamente breve, ma abbastanza intenso da lasciarmi qualcosa che va ben oltre la preoccupazione per quanto accaduto: la consapevolezza di quanta umanità possa esserci intorno a noi, anche nelle circostanze più inaspettate. Vorrei cominciare questo ringraziamento da dove tutto ha avuto inizio: dalla strada.

Domenica scorsa, quando sono stata colta da un malore improvviso e sono svenuta, ho avuto la fortuna di incontrare due persone che non si sono voltate dall’altra parte. Un grazie al signore che mi ha soccorsa e alla signora che ha chiamato il 118. Entrambi sono rimasti accanto a me, senza lasciarmi sola, fino all’arrivo dell’ambulanza. Non ho avuto modo di ringraziarvi personalmente, non conosco i vostri nomi, ma desidero che queste parole possano raggiungervi. Non sapete quanto abbia significato, per me, trovare due persone che, davanti a una sconosciuta in difficoltà, abbiano scelto di fermarsi, dedicarmi il loro tempo e prendersi cura di me.

A volte la differenza tra l’indifferenza e l’umanità sta tutta nella scelta di non voltarsi dall’altra parte.

Un grazie sincero va anche ai due operatori dell’ambulanza, che mi hanno accompagnata con sollecitudine, gentilezza e attenzione. E al personale del Pronto Soccorso, che si è preso cura di me con professionalità, precisione e puntualità, seguendomi con quella premura che, in situazioni di comprensibile disorientamento, diventa un sostegno prezioso.

Ma il mio ringraziamento più grande desidero rivolgerlo a tutto il reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Faenza. A tutto lo staff, nessuno escluso: dai medici agli infermieri, dagli OSS a ogni figura professionale che, con il proprio lavoro, contribuisce quotidianamente al funzionamento di un reparto così delicato.

Ho incontrato persone preparate, attente, disponibili, capaci di ascoltare e di venire incontro alle esigenze dei pazienti con una sensibilità che non è affatto scontata. Ho trovato sorrisi, parole rassicuranti, spiegazioni, attenzione ai dettagli e, soprattutto, quella disponibilità che non fa sentire il paziente un numero, una cartella clinica o una patologia da trattare, ma una persona nella sua interezza.

Un ringraziamento particolare al dottor Stefano Pieraccini e alla dottoressa Sara Pazzi, per la competenza, la tempestività, l’attenzione e la capacità di affrontare ogni aspetto della mia situazione con scrupolo e sensibilità. In momenti nei quali l’incertezza può fare più paura della stessa malattia, incontrare professionisti capaci di trasmettere fiducia è qualcosa che lascia il segno. In questi giorni ho avuto modo di conoscere da vicino una realtà ospedaliera che merita di essere raccontata.

Perché spesso siamo abituati a parlare della sanità soltanto quando qualcosa non funziona, quando una prestazione tarda ad arrivare, quando un servizio presenta delle criticità. E certamente i problemi esistono e non vanno nascosti. Ma sarebbe altrettanto ingiusto non riconoscere e non raccontare quando, invece, le cose funzionano magnificamente.

Quando dietro una divisa c’è una persona che sa guardarti negli occhi. Quando una domanda trova sempre una risposta, quando una necessità viene accolta senza far pesare nulla, quando la gentilezza non è un gesto occasionale, ma il modo naturale di svolgere il proprio lavoro. È questo che ho trovato a Cardiologia a Faenza: una squadra, prima ancora che un reparto. Un gruppo di professionisti che riesce a coniugare preparazione, efficienza e una rara capacità di comprendere la persona che ha davanti.

E forse è proprio questo il punto. Curare non significa soltanto individuare una diagnosi, prescrivere un esame o somministrare una terapia. Significa anche accompagnare, rassicurare, ascoltare. Significa capire che dall’altra parte c’è qualcuno che ha paura, che aspetta risposte, che vorrebbe semplicemente tornare alla propria quotidianità.

Non so se chi lavora in ospedale si renda sempre conto di quanto possano essere importanti i suoi gesti, anche quelli apparentemente più piccoli. Una parola detta al momento giusto, un sorriso in un corridoio, una spiegazione ripetuta con pazienza possono diventare, per chi è ricoverato, qualcosa di molto più grande di quanto si immagini.

Io torno a casa con la gratitudine di chi ha avuto la fortuna di essere assistito bene, ma soprattutto di chi si è sentito accolto e rispettato. E torno con un pensiero che desidero condividere pubblicamente: dietro ogni servizio sanitario che funziona ci sono persone che ogni giorno mettono a disposizione degli altri non soltanto le proprie competenze, ma anche una parte della propria umanità. Persone che meritano riconoscenza, rispetto e, qualche volta, anche il semplice gesto di dire loro grazie.

Il mio grazie, oggi, è per tutti voi.

A chi si è fermato in mezzo alla strada, a chi mi ha soccorsa, a chi ha chiamato i soccorsi e mi è rimasto accanto, a chi mi ha accompagnata in ambulanza, a chi mi ha accolta in Pronto Soccorso e a chi, in questi giorni, si è preso cura di me nel reparto di Cardiologia di Faenza.

Perché alla fine, quando si attraversa un momento di fragilità, non si ricorda soltanto ciò che è accaduto. Si ricordano soprattutto le persone che si sono incontrate lungo il cammino. E io, in questi pochi giorni, ho incontrato davvero tante belle persone.

A tutti voi, il mio grazie più sincero. Di cuore.