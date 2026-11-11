Legacoop Romagna: “Ipotesi fusione tra le Fondazioni bancarie di Forlì, Cesena e Faenza, serve un dibattito pubblico e trasparente”

L’ipotesi di fusione tra le Fondazioni di origine bancaria dei territori di Forlì, Cesena e Faenza, è un argomento che non può che suscitare l’interesse di tutta la comunità economica, sociale, politica e culturale della Romagna.

In assenza di passaggi deliberativi ufficiali e di dettagli tecnici pienamente formalizzati, Legacoop Romagna ritiene che non sia corretto esprimere giudizi affrettati o pareri di merito, partendo da quelle che al momento attuale non sono altro che supposizioni.

Una cosa ci è però chiara sin d’ora: è indispensabile che un passaggio di tale rilevanza strategica non rimanga confinato a un dibattito privato o a incontri ristretti.

Perché se è vero che gli eventuali atti deliberativi necessari dovranno naturalmente restare in carico agli organi di governo delle tre Fondazioni, è però anche necessario che il confronto acquisisca una dimensione pubblica e si apra in modo trasparente e strutturato alla partecipazione delle comunità locali, del mondo delle imprese e del lavoro.

Nell’affermarlo, non possiamo che richiamarci ai principi cooperativi di democrazia, trasparenza e partecipazione, che da sempre sono alla base del nostro operato. E poichè da sempre i cooperatori e le cooperatrici hanno piena consapevolezza del ruolo fondamentale che le Fondazioni svolgono per la tenuta del tessuto sociale e per la crescita economica e culturale dell’area romagnola, non possiamo che ritenere necessario un confronto vero e trasparente fra tutti coloro – e sono tanti – che hanno a cuore il puntuale funzionamento di queste istituzioni collettive, nate per sostenere l’utilità sociale e lo sviluppo economico delle comunità.

Una consapevolezza che nasce dalla nostra storia e dai fatti, perché ogni volta che le Fondazioni ci hanno chiamati a supportare progetti strategici per il bene comune, abbiamo sempre acquisito un ruolo di coordinamento, assumendo impegni diretti e responsabilità condivise e concrete al fianco delle istituzioni e delle rappresentanze territoriali.

Infine, la responsabilità che ci affidano ogni giorno le nostre imprese associate, ci impone di guardare alle trasformazioni che vengono prospettate non con lenti “di campanile” o logiche corporative, ma all’interno di una programmazione autenticamente romagnola.