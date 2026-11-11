Lugo: domenica 6 dicembre si corre la 40^ «Maratonina di Voltana», la gara è valida per il campionato Uisp

Nella mattina di lunedì 9 novembre, la sindaca di Lugo Elena Zannoni e il vicesindaco con delega allo Sport Luigi Pezzi hanno incontrato alla Rocca estense i rappresentanti della Asd Podistica Voltana, che hanno presentato agli amministratori i dettagli della prossima edizione della «Maratonina di Voltana», in programma domenica 6 dicembre 2026.

Si tratterà della quarantesima edizione dell’evento, divenuto negli anni un punto di riferimento per gli appassionati e i praticanti del podismo del territorio regionale, per la quale si attendono oltre 400 iscritti solo tra gli agonisti, e che prevede quest’anno la novità di una medaglia di colore giallo-verde destinata a tutti i «finisher», ovverosia tutti coloro che porteranno a termine il percorso agonistico di 21,079 km, a prescindere dal tempo registrato, oltre allo zainetto ufficiale dell’evento, una bottiglia di vino e un buono per il pasta party finale. Il percorso della maratonina agonistica sarà valido come prova del campionato Uisp su strada. Inoltre, la manifestazione prevede anche due percorsi di camminata ludico motoria «per Voltana», di 9 e 3,5 km.

Il ritrovo per tutti i partecipanti, sia della gara agonistica che delle camminate, sarà alle 8 in piazza dell’Unità a Voltana, con partenza alle 9.30 per una durata massima di due ore e 45 minuti.

Le iscrizioni agonistiche, al costo di 18 euro, possono essere fatte entro il 3 dicembre sul sito Irunning.it/emiliaromagna, oppure scrivendo una mail a info@podisticavoltana.it o ferraro.pietro63@gmail.com. Sarà possibile iscriversi anche in loco, domenica 6 dicembre dalle 8 alle 9.15, al costo maggiorato di 25 euro.

Alle camminate ci si potrà iscrivere direttamente sul posto fino a quindici minuti prima della partenza, con un contributo di 3 euro (comprensivo di una bottiglia di merlot) o 5 euro (vino e pasta party). Saranno premiate anche le prime 30 società sportive che si presenteranno con almeno10 partecipanti.

Quattro i punti di ristoro (tre lungo il percorso e uno in piazza) e due le ambulanze, una delle quali seguirà la corsa, con medico, defibrillatore e personale sanitario.

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteo; i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada poiché le strade interessate dal percorso non saranno chiuse al traffico.

Per i partecipanti saranno disponibili il deposito delle borse e la doccia nella palestra comunale e il servizio massaggi in piazza, offerto da Kinesia Ravenna. Saranno presenti anche alcuni espositori locali per la vendita a km zero di prodotti agricoli.

«Quarant’anni di crescita costante sono un traguardo che dimostra costanza, passione e capacità organizzativa, tutte doti della quali la Asd Podistica Voltana ha dato prova nel corso del tempo – commenta il vicesindaco di Lugo Luigi Pezzi, delegato allo Sport -. In parallelo al valore agonistico, la Maratonina è importante momento di socialità, che porta a Voltana centinaia di atleti, nei confronti dei quali ogni anno la comunità dà una prova corale di ospitalità. Sarà una grande festa, insomma, per celebrare 40 anni di entusiasmo, agonismo e accoglienza».