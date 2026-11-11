Lugo: il motoclub Francesco Baracca si gemella con il motolcub Padova
A Lugo è stato stretto un «Patto di gemellaggio» tra il locale motoclub Francesco Baracca e il motoclub Padova. Alla presenza del vicesindaco con delega allo Sport Luigi Pezzi, i presidenti dei due club, Gianni Celletti e Luigi Crivellato, hanno sottoscritto il patto, al quale si è giunti dopo alcuni anni di contatti e collaborazioni sempre più frequenti, all’insegna dell’amicizia e di un affine approccio alla passione per le due ruote.
Per l’occasione, i sette motociclisti ospiti del motoclub Padova sono stati accompagnati al museo Baracca, che hanno visitato con la guida del direttore del museo Massimiliano Fabbri. Il gemellaggio porterà i due club a collaborare in modo più stretto, contribuendo alla promozione di Lugo e del suo patrimonio storico attraverso la passione motociclistica, identitaria per l’intera città.
«Il motoclub Francesco Baracca è un sodalizio che fa parte della storia sportiva e non soltanto della nostra città – ha commentato Luigi Pezzi, vicesindaco di Lugo con delega allo Sport -. La loro collaborazione con le istituzioni è consolidata e preziosa, come la loro presenza in tutti gli eventi legati a Francesco Baracca, dal quale prendono il nome da quando il club è nato, nel lontano 1919, proprio per celebrare l’asso dell’aviazione caduto in combattimento l’anno prima. Stringere un legame ufficiale con il motoclub Padova porterà i nostri territori a collaborare con continuità, con ricadute positive in termini sportivi e promozionali».