Lugo: il motoclub Francesco Baracca si gemella con il motolcub Padova

A Lugo è stato stretto un «Patto di gemellaggio» tra il locale motoclub Francesco Baracca e il motoclub Padova. Alla presenza del vicesindaco con delega allo Sport Luigi Pezzi, i presidenti dei due club, Gianni Celletti e Luigi Crivellato, hanno sottoscritto il patto, al quale si è giunti dopo alcuni anni di contatti e collaborazioni sempre più frequenti, all’insegna dell’amicizia e di un affine approccio alla passione per le due ruote.

Per l’occasione, i sette motociclisti ospiti del motoclub Padova sono stati accompagnati al museo Baracca, che hanno visitato con la guida del direttore del museo Massimiliano Fabbri. Il gemellaggio porterà i due club a collaborare in modo più stretto, contribuendo alla promozione di Lugo e del suo patrimonio storico attraverso la passione motociclistica, identitaria per l’intera città.