Nicola Musiani, la foto mentre era agonizzante diffusa sui social. Il Comune di Cervia: «Un episodio gravissimo»

Una fotografia di Nicola Musiani a terra, agonizzante dopo il pestaggio che gli è costato la vita, sarebbe stata pubblicata sui social network. Un particolare emerso dagli sviluppi dell’inchiesta sull’omicidio del 54enne, avvenuto a Pinarella di Cervia nella notte del 19 luglio, che aggiunge un ulteriore elemento inquietante a una vicenda già profondamente dolorosa.

La fotografia, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe rimasta online per circa 24 ore ed è stata recuperata dai Carabinieri di Ravenna, che l’hanno acquisita agli atti dell’inchiesta. La sua diffusione è stata ricostruita nell’ambito degli accertamenti sull’aggressione che ha portato alla morte di Musiani dopo tre giorni di agonia.

La notizia della diffusione dell’immagine ha suscitato la reazione dell’Amministrazione comunale di Cervia. A intervenire sono il sindaco Mirko Boschetti e l’assessore agli Affari legali e generali Samuele De Luca, che esprimono il proprio sgomento e rinnovano la vicinanza dell’istituzione ai familiari della vittima. “Apprendiamo con profondo sgomento dalle odierne notizie di stampa della diffusione sui social network delle immagini relative agli ultimi istanti di vita di Nicola Musiani – dichiarano -. Questo grave episodio rafforza ulteriormente la determinazione dell’Amministrazione comunale nel contrastare e perseguire ogni condotta illecita perpetrata sul nostro territorio e veicolata attraverso qualsiasi strumento, incluse le piattaforme digitali”.

Boschetti e De Luca concludono rinnovando «la più sentita vicinanza dell’intera istituzione ai familiari di Nicola Musiani» e rivolgendo un ringraziamento all’Arma dei Carabinieri e alla Procura della Repubblica di Ravenna «per l’accurata e capillare attività investigativa svolta».