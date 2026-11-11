Officine Gastronomiche Spadoni premiata nella Guida Salumi d’Italia 2027: tre riconoscimenti per la Mora Romagnola

Tre riconoscimenti per Officine Gastronomiche Spadoni nella Guida Salumi d’Italia 2027. Il marchio di Molino Spadoni, nato per valorizzare le tradizioni gastronomiche romagnole e le produzioni di qualità del territorio, ha conquistato i Cinque Spilli, massimo riconoscimento della guida, con due prodotti: il Prosciutto Crudo La Mora Romagnola stagionato 36 mesi e la Coppa di Testa di Mora Romagnola. Quest’ultima ha ottenuto anche il premio come Miglior Salume di Mora Romagnola.

I premi sono stati consegnati lunedì 9 novembre al Teatro Verdi di Busseto, in provincia di Parma, durante la presentazione della guida curata da Sabatino Sorrentino e pubblicata da Manfredi Maretti Edizioni, che ogni anno seleziona e racconta le migliori produzioni della salumeria italiana.

Alla base dei risultati c’è il progetto di filiera di Officine Gastronomiche Spadoni, che parte dall’allevamento della Mora Romagnola alla Fattoria Palazzo di Zattaglia, sulle colline di Brisighella. Qui gli animali vivono allo stato semibrado, con circa 90 ettari di colline e boschi a disposizione e un massimo di 70 capi a rotazione. Le carni vengono poi lavorate in uno stabilimento situato a soli sette chilometri dalla fattoria.

“Siamo orgogliosi di questo premio, che riconosce il lavoro svolto in questi anni e ci dà la spinta a proseguire lungo il percorso tracciato”, commenta Leonardo Spadoni, amministratore delegato di Molino Spadoni, che nel 2014 ha avviato, insieme a Emilio Antonellini, il progetto di recupero della Mora Romagnola, razza suina allora a rischio di estinzione.