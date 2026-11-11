Porto di Ravenna: nei primi 9 mesi del 2026 ha movimentato 20,5 mln di tonnellate di merci, più 1,2% sul 2025. A settembre meno 10%

Il Porto di Ravenna nel periodo gennaio-settembre 2026 ha movimentato complessivamente 20.480.746 tonnellate, in aumento dell’1,2% (250 mila di tonnellate in più) rispetto allo stesso periodo del 2025. Gli sbarchi sono stati pari a 17.951.096 tonnellate e gli imbarchi pari a 2.529.650 tonnellate (+1,3% e +0,7% rispetto ai primi 9 mesi del 2025). Il numero di toccate delle navi è stato pari a 1.914, 49 toccate in meno rispetto ai primi 9 mesi del 2025.

Il mese di settembre 2026 tuttavia ha registrato una movimentazione complessiva di 2.081.376 tonnellate, in calo del 10,2% (237 mila tonnellate in meno) rispetto allo stesso mese del 2025.

Il comparto agroalimentare (derrate alimentari e prodotti agricoli), con 4.352.802 tonnellate di merce, è in recupero (+0,2%) rispetto ai primi 9 mesi del 2025. Analizzando l’andamento delle singole merceologie, risulta in contrazione sia la movimentazione dei cereali, con 1.588.694 tonnellate (-6,6% e 112mila tonnellate in meno rispetto al 2025), sia quella delle farine, pari a 928.311 tonnellate (-3,0% rispetto al 2025), che quella degli oli animali e vegetali, con una movimentazione di 464.428 tonnellate (-22,4% e 133 mila tonnellate in meno). Gli sbarchi dei semi oleosi, con 833.663 tonnellate, risultano invece in rialzo del 16,3% rispetto al 2025.

Nei primi 9 mesi del 2026 i materiali da costruzione hanno registrato una movimentazione complessiva di 3.485.921 tonnellate, in leggero rialzo dell’1,5% rispetto allo stesso periodo del 2025 (51 mila tonnellate in più). In linea con lo scorso anno le materie prime per la produzione di ceramiche del distretto di Sassuolo, con 3.077.236 tonnellate movimentate.

Per quanto riguarda i prodotti metallurgici, sono state movimentate 4.131.354 tonnellate, in calo del 4,8% rispetto allo stesso periodo del 2025 (210 mila tonnellate in meno).

Mentre, per quanto riguarda i prodotti petroliferi, sono state movimentate 3.267.940 tonnellate, 329 mila tonnellate in più rispetto allo stesso periodo del 2025 (+11,2%). In aumento, anche i concimi, pari a 1.246.834 tonnellate (+2,6% rispetto al 2025, con quasi 32 mila tonnellate in più). Negativi, invece, i prodotti chimici (-7,6%), con 615.756 tonnellate.

Per quanto riguarda il traffico container, i TEUs sono risultati 160.328, in crescita rispetto allo stesso periodo del 2025.

I trailer e rotabili sono in aumento del 28,9% per numero di pezzi movimentati (79.745 pezzi e 17.896 in più rispetto al 2025). Risultato negativo, invece, per i trailer della linea Ravenna-Brindisi-Catania che con 51.012 pezzi, (-0,6% e 326 pezzi in meno rispetto al 2025).

Rimane in significativo aumento il numero di automotive, con 19.161 pezzi movimentati, 13.477 in più rispetto allo stesso periodo del 2025.

Nel periodo gennaio-settembre 2026 si sono registrati al Terminal Crociere di Ravenna 84 scali di navi da crociera (14 scali in più rispetto allo stesso periodo del 2025), per un totale di 343.501 passeggeri (+50,2%), di cui 335.234 in “home port” (+71,6%).

Nel comprensorio portuale di Ravenna il traffico ferroviario nel periodo gennaio-settembre 2026 ha registrato complessivamente 5.418 treni, 318 treni in meno (-5,5%) rispetto allo stesso periodo del 2025. Sono state trasportate via treno 2.610.384 tonnellate di merce, in diminuzione del 6,6% rispetto al 2025, mentre il numero di carri, pari a 51.303, è calato del 4,9% rispetto ai primi 9 mesi del 2025. L’incidenza del traffico ferroviario sul traffico marittimo nei 9 mesi risulta il 12,7%.

Proiezioni per ottobre

Nel mese di ottobre 2026, sulla base dei primi dati rilevati dal PCS, la movimentazione complessiva è stimata in quasi 2,3 milioni di tonnellate, con un calo di oltre 400 mila tonnellate (-16%) rispetto a ottobre 2025, che era stato uno dei mesi con la movimentazione maggiore della storia del porto. Tuttavia ottobre 2026 risulta in linea con la media dei precedenti mesi del 2026.

In ottobre risultano in crescita gli agroalimentari solidi (+30,6%), i chimici liquidi (+30,2%) e solidi (+7,8%) e i concimi (+52,6%).

La crescita dei cereali dovrebbe essere riconducibile anche a un’intensificazione degli acquisti da parte degli operatori, finalizzati alla costituzione di scorte in vista dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2027, del Regolamento UE 2023/1115 (EUDR), volto a contrastare l’immissione sul mercato europeo e l’esportazione di prodotti connessi alla deforestazione e al degrado forestale.

In calo, invece, gli agroalimentari liquidi (-20,4%), i materiali da costruzione (-34,4%), i metallurgici (-36,3%) e i petroliferi (-47,0%).

Per gli agroalimentari liquidi il calo è legato alle incertezze già anticipate che persistono nelle normative che riguardano la modalità di erogazione degli incentivi previsti e che non permetterebbe agli operatori di programmare le scorte.

Per quanto riguarda i prodotti metallurgici, oltre all’effetto base legato al confronto con ottobre 2025, che era stato un mese eccezionalmente elevato, occorre considerare una serie di ulteriori fattori. Si tratta infatti di un settore particolarmente esposto agli effetti del meccanismo CBAM, diventato ancora più stringente a partire da luglio, nonché alle dinamiche di approvvigionamento, con le scorte accumulate nei mesi precedenti che continuano a incidere sulla domanda. A ciò si aggiunge la forte sensibilità del comparto all’andamento dei costi energetici, in particolare del gas, che rappresenta una componente rilevante dei costi di produzione.

Il calo dei materiali da costruzione legati al Distretto ceramico di Sassuolo, è legato a dinamiche più contingenti, visto che le quantità complessive sono in linea con i primi 10 mesi dello scorso anno.

Nel periodo gennaio-ottobre 2026, la movimentazione complessiva si stima quindi pari a 22,7 milioni di tonnellate, segnando un calo dello 0,8% rispetto allo stesso periodo del 2025.

A livello merceologico, si stimano in crescita gli agroalimentari solidi (+6,7%), i chimici solidi (+14,6%), i prodotti petroliferi (+2,8%), i concimi (+7,6%) e i combustibili solidi (+41,8%).

In calo invece gli agroalimentari liquidi (-18,2%), i chimici liquidi (-7,0%), i materiali da costruzione (-2,6%) e i metallurgici (-9,1%).

Nei 10 mesi risulta leggermente positiva la merce in container (+0,5%) e il numero dei TEUs (+0,1%), mentre per la merce su trailer risulta un calo dell’1,7% e per il numero dei trailer un calo dell’1,9%.

Per quanto riguarda le crociere in ottobre si sono registrate 17 toccate e 73.029 passeggeri, con una netta differenza rispetto a quelli di ottobre 2025 che erano stati 12.688 (+475%), mentre nei 10 mesi le toccate sono state 101 e 416.530 i passeggeri, di cui 9.583 in transito e 406.900 in home port. Questo numero segna il massimo storico del Porto di Ravenna.

“Il commento alle stime dei primi 10 mesi dell’anno – dichiara il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, Francesco Benevolo – non può che ribadire quanto detto lo scorso mese: anche se registriamo un leggero calo rispetto ai primi 10 mesi del 2025 (con un difficile confronto con l’anno record 2025), il porto conferma avere una solidità strutturale e la sua natura multipurpose si dimostra la nostra più grande ricchezza.

Purtroppo occorre sottolineare che, negli ultimi mesi, l’intensificarsi del conflitto in Ucraina ha di fatto azzerato i flussi di navi provenienti dal Mar Nero, da cui storicamente proveniva il 16% della merce e oltre il 10% fino allo scorso anno, e nelle ultime settimane la situazione si è ulteriormente aggravata.

Continueremo a monitorare attentamente ogni tipologia merceologica e soprattutto a lavorare a stretto contatto con gli operatori per gestire nel miglior modo possibile questa fase di incertezza internazionale e difendere la competitività del nostro scalo.

In questa situazione complicata, non posso non evidenziare che comunque il volume dei traffici complessivo mantiene un trend crescente rispetto alla media storica del porto, al netto del record dell’anno scorso, nonchè l’ottimo risultato del traffico crocieristico raggiunto in un anno critico per via dei lavori in corso al terminal crociere.