Possibili modifiche alla viabilità e altre restrizioni a Ravenna per il derby di calcio con il Forlì

In occasione della partita del campionato di calcio di serie C che si svolgerà domenica 15 novembre alle 17.30 allo stadio Benelli tra Ravenna e Forlì sono state disposte possibili modifiche alla viabilità – da attuarsi soltanto in caso di necessità – e il divieto di somministrare, vendere e consumare bevande in vetro e lattine e con gradazione alcolica superiore a 5.

L’attuazione di tali provvedimenti è, in generale, finalizzata a garantire i primari obiettivi di tutela dell’incolumità delle persone e della sicurezza pubblica. Le diverse misure relative alla viabilità, di volta in volta preliminarmente prese in considerazione, sono valutate, rispetto all’effettiva attuazione, dai soggetti preposti in base all’andamento della contingente situazione dell’ordine e della sicurezza pubblici.

POSSIBILITÀ DI PARCHEGGIO PER I TIFOSI DI CASA

In considerazione dell’alta affluenza di pubblico prevista, legata alla presenza in campo di Ronaldinho, si segnalano tra le opportunità di parcheggio per la tifoseria locale:

– parcheggio di via Fontana e adiacente allo scolo Lama;

– parcheggio fronte scuola Polo Lama Sud;

– parcheggio in carreggiata di via Meucci (carreggiata direzione parco Baronio e carreggiata direzione viale Randi) e parcheggio in fondo alla stessa via Meucci e adiacente al centro per anziani Bosco Baronio.

VIABILITÀ

Avendo riguardo di tenere nella debita considerazione ogni consentita esigenza di spostamento della popolazione residente, le misure di viabilità preliminarmente previste e la cui effettiva attuazione, anche per quanto riguarda la durata, dipenderà dall’andamento della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblici, sono:

– dalle 10,00 alle 20,45 divieto di transito e divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli in piazza Brigata Pavia, divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli in via Punta Stilo (tratto fra viale Berlinguer e piazza Brigata Pavia) e in piazza Zaccagnini (porzione fra via dei Bersaglieri e via Cassino);

– divieto di transito e sosta con zona rimozione per tutti i veicoli, compresi biciclette e pedoni, in via San Mama (tratto fra via Mario Pasi e la strada di collegamento fra via Ravegnana e via San Mama). Le fasce orarie previste per la chiusura di tale tratto di strada e per la relativa riapertura verranno determinate in funzione di esigenze di ordine pubblico a discrezione dei funzionari addetti alla sicurezza.

Inoltre, da due ore prima dell’inizio a un’ora e mezza dopo la fine della partita:

divieto di transito e sosta con zona rimozione per tutti i veicoli in via Sighinolfi, via dei Bersaglieri (tratto fra via Sighinolfi e via Punta Stilo), via Punta Stilo (tratto fra viale Berlinguer e via Cassino), viale Berlinguer (tratto fra via Fontana e rotonda Irlanda/San Mama e adiacente strada di servizio lato civici dispari);

divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti, e divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli in via Cassino (tratto fra via Marconi e via San Mama), via Montanari (tratto fra via Cassino e via Nervesa);

divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti, in via El Alamein (tratto fra via San Mama e piazza Brigata Pavia), via Anzio, via Montelungo, via dei Bersaglieri, via Stelvio (tratto fra via Cassino e via Nervesa), via Punta Stilo (tratto fra via Cassino e via Nervesa), via Monte Nero, via Nervesa, via Tolmino, via Monte S. Marco;

divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli nel parcheggio retrostante la Confartigianato di viale Berlinguer (limitatamente all’area pubblica).

In tutte le zone interessate dai provvedimenti potranno essere consentiti il transito e la sosta ai veicoli autorizzati dai funzionari addetti alla sicurezza e all’ordine pubblico e, al termine delle operazioni di sfollamento dei tifosi, ai veicoli addetti all’effettuazione delle operazioni di pulizia.

DIVIETO DI SOMMINISTRARE, VENDERE O CONSUMARE BEVANDE IN VETRO O LATTINA E CON GRADAZIONE ALCOLICA SUPERIORE A 5

I provvedimenti legati al divieto di somministrare, vendere o consumare bevande in vetro o in lattina saranno in vigore da due ore prima dell’inizio all’ora successiva alla fine della partita nell’area delimitata da via San Mama (tratto tra la rotonda Irlanda e via Lametta), via Lametta (tratto tra via San Mama e via Podgora), via Podgora (tratto tra via Lametta e via Montanari), via Monte San Michele, viale Randi (tratto tra via Monte San Michele e via M. Pascoli), via M. Pascoli, viale Berlinguer (tratto tra via Marconi e rotonda Irlanda) e in via Ravegnana dal civico 151 al civico 357.

Ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione bevande, degli esercizi commerciali e dei chioschi artigianali di piadina è vietato somministrare e/o vendere per asporto bevande in lattine e bottiglie di vetro e altri contenitori atti a offendere; somministrare e/o vendere per asporto bevande con gradazione alcolica superiore a 5.