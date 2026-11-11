Presentata a Cervia la 2^ edizione del Festival letterario Salmastro: la letteratura oltre le pagine, con anteprima dedicata alla Deledda

Salmastro è il festival letterario di Cervia che porta la letteratura oltre le pagine. Dal 21 novembre 2026 al 30 gennaio 2027 Salmastro ha in programma quattro appuntamenti tra cinema, teatro e incontri con autori per raccontare il potere delle storie.

Il festival è promosso dalla Biblioteca comunale “Maria Goia” con la direzione artistica di Giancarlo Dini. L’Anteprima del Festival presentato oggi a Cervia non poteva che essere dedicata a Grazia Deledda, unica italiana premio Nobel per la letteratura e cittadina onoraria di Cervia.

“Sento tutta la modernità della vita” è il titolo della serata del 21 novembre – a cura dell’associazione Grazia Deledda, una Nobel a Cervia – che intende celebrare i 100 anni del Nobel con un riflessione sull’attualità dell’autrice affidata al filologo dell’Università di Sassari, Dino Manca, massimo esperto dell’opera deleddiana. In un dialogo con la studiosa cervese Elena Gagliardi, Manca parlerà della straordinaria modernità della Deledda e della sua irriducibile volontà di autodeterminarsi, come scrittrice e come donna. Dopo le parole, il cinema con la proiezione del film ‘Quasi Grazia’ di Peter Marcias, tratto dall’omonimo romanzo di Marcello Fois, che ripercorre tre fasi cruciali della vita di Grazia Deledda. L’attrice Ivana Monti interpreta la celebre scrittrice nei suoi ultimi giorni di vita segnati dalla diagnosi del tumore al seno che la porterà via nel giorno di Ferragosto del 1936. Ivana Monti sarà presente in sala, al Cinema Sarti, e insieme al regista Marcias risponderà alle domande del pubblico. L’appuntamento deleddiano di Salmastro rappresenta il penultimo omaggio del ricco programma di celebrazioni per i 100 anni del Nobel a Grazia Deledda che si concluderanno in Teatro il 9 dicembre.

Il festival entrerà poi nel vivo il 21 dicembre al Teatro Comunale con”Scusate c’è uno storico in sala?”, spettacolo di Alessandro Vanoli che trasforma la storia in un gioco di domande, dubbi e partecipazione del pubblico. A seguire, lo storico e divulgatore presenterà il suo ultimo libro”Storia di Natale”, un viaggio sorprendente tra tradizioni, riti e racconti che hanno costruito nei secoli l’immaginario del Natale.

L’11 gennaio sarà la volta dello scrittore Francesco Zani, che presenterà il romanzo”Come ti difendi”, una storia di crescita, provincia e identità ambientata lungo la costa adriatica, tra memoria e trasformazioni sociali.

In programma per il 22 gennaio lo spettacolo”Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il Duce”, interpretato da Federica Fabiani, Rossana Mola e Rita Pelusio, che racconta la straordinaria vicenda della prima squadra femminile di calcio italiana e la battaglia contro gli stereotipi e le discriminazioni di genere.

Il festival si concluderà il 30 gennaio con”C’era una volta… Favole Italiane”, spettacolo di Max Paiella, artista e voce storica del “Ruggito del Coniglio”, che accompagnerà il pubblico in un viaggio ironico e poetico nel mondo delle fiabe della tradizione popolare italiana, tra musica, narrazione e attualità.