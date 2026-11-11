Ravenna, oltre trenta appuntamenti contro la violenza sulle donne: il 25 novembre la fiaccolata

Oltre trenta appuntamenti, numerose associazioni coinvolte e tanti luoghi della città trasformati in spazi di incontro, riflessione e sensibilizzazione. Ravenna rinnova il proprio impegno contro la violenza maschile sulle donne con la dodicesima edizione della rassegna organizzata in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Dal 17 al 29 novembre il calendario propone un programma articolato che attraversa linguaggi e temi diversi: teatro, cinema, conferenze, laboratori nelle scuole, incontri pubblici e iniziative di partecipazione collettiva.

A costruire la rassegna, promossa dall’assessorato alle Politiche e cultura di genere del Comune di Ravenna, è una rete di associazioni, istituzioni, scuole e realtà cittadine che hanno contribuito alla definizione del programma e che animeranno diversi luoghi della città. L’obiettivo è coinvolgere un pubblico ampio, affrontando il fenomeno della violenza di genere da prospettive differenti e promuovendo occasioni di confronto, conoscenza e consapevolezza.

La rassegna nasce dalla convinzione che il cambiamento richieda una riflessione collettiva e un lavoro costante di educazione alla consapevolezza. “Promuovere occasioni di dibattito e laboratori significa coltivare una cultura del rispetto e dell’ascolto, fondamentale per prevenire e contrastare ogni forma di prevaricazione – afferma l’assessora alle Politiche e cultura di genere Francesca Impellizzeri – . Un impegno che riguarda anche la capacità della città di rafforzare la propria rete di supporto, affinché nessuna donna che vive una situazione di violenza si senta sola, ma possa trovare comprensione, protezione e sostegno”.

“Le diverse sensibilità delle associazioni, sottolinea, permettono di approfondire le molteplici sfaccettature del fenomeno e di sviluppare uno sguardo più attento e consapevole” spiega.

“Le tante attività e gli eventi in programma nascono dalla convinzione che il cambiamento possa avvenire solo attraverso una continua riflessione collettiva e un’educazione alla consapevolezza – prosegue – . Promuovere occasioni di dibattito e laboratori significa coltivare una cultura del rispetto e dell’ascolto, fondamentale per prevenire e contrastare ogni forma di prevaricazione. Ravenna conferma così la volontà di rafforzare la propria rete di supporto, con l’obiettivo prioritario che ogni donna che vive una situazione di violenza non si senta mai sola, ma compresa, protetta e sostenuta dall’intera cittadinanza”.

Il 25 novembre la fiaccolata e il ricordo delle vittime

Il momento collettivo centrale sarà la fiaccolata di mercoledì 25 novembre, giornata in cui Ravenna si ritroverà per ricordare le vittime di femminicidio e ribadire pubblicamente la necessità di contrastare la violenza. Il ritrovo è fissato alle 16.45 in piazzetta Serra, con la deposizione di un mazzo di fiori alla scultura dedicata alle vittime di femminicidio.

Alle 17 il programma proseguirà in piazza del Popolo con il flash mob della Casa delle Donne, intitolato La vergogna deve cambiare lato, e gli interventi del sindaco Alessandro Barattoni e delle organizzazioni sindacali. Da qui partirà il corteo diretto in via Padre Genocchi, luogo del femminicidio di Giulia Ballestri, dove sarà deposto un altro mazzo di fiori.

La manifestazione si concluderà in piazza San Francesco, alle 18.40, con la performance teatrale Il Ballo delle pazze di Spazio A Aps, dedicata alla storia dei manicomi e all’uso delle accuse di follia come strumento di repressione delle donne.

“Ci ritroveremo tutte e tutti insieme proprio per dimostrare come si possa fare rumore attraverso le parole e attraverso le scelte quotidiane per combattere la violenza contro le donne” sottolinea Impellizzeri. La fiaccolata vuole essere quindi anche un momento di partecipazione pubblica, per mostrare quanto sia importante il coinvolgimento dell’intera comunità e quanto la rete tra le diverse realtà cittadine possa contribuire al contrasto della violenza.

Gli appuntamenti: teatro, cinema, incontri e laboratori

Martedì 17 novembre

18:30 – 20:30 | Teatro Rasi

“Finché morte non ci separi”

Spettacolo teatrale su un fatto di cronaca terminato in tragedia; a seguire dibattito con gli interpreti

A cura di Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna

Venerdì 20 novembre

15:00 – 18:00 | Sala Spadolini – Biblioteca Oriani

“Neuro comunicazione di genere”

Conferenza: in che modo le differenze negli stili comunicativi influenzano le relazioni professionali

A cura di Comitato P.O. Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili Ravenna

Sabato 21 novembre

9:00 – 12:00 | Ritrovo in piazza del Popolo

“Le panchine rosse”

Pedalata di impegno civile contro la violenza

A cura di FIAB Ravenna Aps | In collaborazione con Casa delle Donne

15:00 – 18:00 | Sala Circolo Comitato cittadino Villanova di Ravenna

“Impariamo a proteggerci”

Momento formativo gratuito di autodifesa

A cura di Comitato cittadino di Villanova di Ravenna | In collaborazione con A.S.D. Kaishi Judo Romagna

16:30 – 19:30 | Chalet dei Giardini Pubblici

“Streghe e violenze di ieri e di oggi”

Dialogo tra Ilaria Cerioli e l’autrice Marilù Oliva con letture di Francesca Viola Mazzoni

A cura di Ass. 8 marzo Donne di Porto Fuori Odv

Domenica 22 novembre

16:00 – 18:00 | MAR Museo d’Arte della città di Ravenna

“Il popolo delle donne”

Film sul rapporto fra la crescente affermazione sociale delle donne e l’aumento della violenza; a seguire dibattito con il regista Yuri Ancarani

A cura di UniBo-Spazio sensibile | con il supporto di MAR e Fondazione Flaminia | In collaborazione con Campus Ravenna, Marte Aps, Biblioteca Classense, Casa delle Donne, Femminile Maschile Plurale Aps

Lunedì 23 novembre

11:00 – 13:00 | Palazzo Corradini

“Parola, significato e significante”

Intervento formativo di Serena Simoni sul corpo delle donne nella storia dell’arte e nei media

A cura di Femminile Maschile Plurale Aps e UniBO-Spazio Sensibile | In collaborazione con ABA Ravenna, Istituzione Biblioteca Classense, Linea Rosa Odv, Casa delle Donne

14:00 – 18:00 | Sala Nullo Baldini

“Il reato di femminicidio”

Conferenza sugli elementi costitutivi della nuova fattispecie normativa e confronto con il panorama della violenza contro le donne

A cura di Comitato pari opportunità Ordine avvocate e avvocati di Ravenna

15:00 – 16:30 | CittAttiva

“Linea Rosa incontra i corsi di italiano”

Incontro-confronto con studenti di origine straniera su parità di genere e contrasto alla violenza

A cura di CittAttiva | in collaborazione con Linea Rosa Odv

Martedì 24 novembre

18:00 – 19:30 | Sala Ragazzini

“Fare salotto con Stella Pulpo”

Chiacchierata con la scrittrice e blogger; a seguire aperitivo conviviale

A cura di FIAB Ravenna Aps | in collaborazione con Linea Rosa Odv

Mercoledì 25 novembre

08:30; 9:30; 10:30 | CMP Centro di Medicina e Prevenzione

“La Principessa Cenerentola”

Breve performance di teatro e danza sulle dinamiche della violenza

A cura di Lady Godiva Aps

10:00 – 11:00 | Viale dei Mille n. 13

“Dai voce alla Panchina Rossa”

Inaugurazione frase impressa sulla panchina rossa di Marina di Ravenna. Intervengono:

Francesca Impellizzeri – assessora Politiche e cultura di genere

Alessandra Bagnara – presidente Linea Rosa Odv

A cura di Circolo IncontrArci | in collaborazione con Linea Rosa Odv, Liceo artistico e musicale Nervi-Severini

11:00 – 12:00 | Via Antico Squero n. 5

“I Fiori di Ravenna”

Inaugurazione mattonella “Ravenna città amica delle donne” sull’ingresso della sede storica della Direzione Marittima dell’Emilia-Romagna

A cura di Direzione Marittima Guardia Costiera E-R

16:30 – 18:15 | Sala Benelli – Confindustria Ravenna

“Parità di genere e cultura aziendale”

Tavola rotonda sul ruolo delle imprese nella costruzione di una cultura aziendale inclusiva; a seguire aperitivo e networking

A cura di Alma Petroli S.p.A. | In collaborazione con META-Confindustria Romagna

17:00 – 19:00

Fiaccolata contro la violenza maschile sulle donne

16:45 | piazzetta Serra

Deposizione di un mazzo di fiori presso la scultura dedicata alle vittime di femminicidio

17:00 | piazza del Popolo

“La vergogna deve cambiare lato”

Flash mob di Casa delle Donne; intervento del sindaco e delle organizzazioni sindacali; corteo con deposizione di un mazzo di fiori in via Padre Genocchi, luogo del femminicidio di Giulia Ballestri

18:40 | piazza San Francesco

“Il Ballo delle pazze”

Performance teatrale di Spazio A Aps: i manicomi e le accuse di follia come strumento di repressione delle donne

A cura di Comune di Ravenna | in collaborazione con

Casa delle Donne, Linea Rosa Odv, Spazio A Aps | con la partecipazione di Cgil – Cisl – Uil

17:30 – 19:00 | Sala Dantesca – Biblioteca Classense

“Che genere di medicina?! La violenza della scienza sulle donne”

Conferenza sulla medicina di genere

A cura di Fidapa Bpw Italy – Ravenna | in collaborazione con Lions Club Ravenna Romagna Padusa, Rotary Club Ravenna Galla Placidia

20:00 – 22:30 | Centro per le Famiglie di Ravenna

“Uomo e padre”

Incontro dialogato fra padri di adolescenti maschi e operatori del Centro per uomini autori di violenza

A cura di Coop. Soc. Librazione – Servizio Cuav Muoviti | in collaborazione con Centro per le famiglie di Ravenna, Cervia e Russi

20:30 – 23:30 | Teatro Socjale Piangipane

“Il vostro grido è la nostra voce”

Esposizione opera artistica collettiva di denuncia del genocidio in atto a Gaza

A cura di Gruppo arte e pratiche artistiche – Casa delle Donne

“Il ballo delle pazze”

Replica performance teatrale

A cura di Spazio A Aps I In collaborazione con Galla&Teo Aps

“Il corpo delle donne in guerra”

Incontro con Silvia Redigolo (Pangea onlus), Anna Cariani (coordinamento donne Amnesty International), Isabella Pavolucci (responsabile regionale politiche di genere Cgil)

Nell’intervallo si cena con i cappelletti del Socjale

A cura di Cgil provincia di Ravenna | in collaborazione con Arci Ravenna, Casa delle Donne, Femminile Maschile Plurale Aps

Venerdì 27 novembre

20:30 – 22:30 | Sala Polivalente San Zaccaria

“Neanche con una rosa”

Inaugurazione mattonella “Ravenna città amica delle donne”; proiezione cortometraggio “Amore malato”; letture: interviene la scrittrice Giulia Crippa

A cura di Gruppo una panchina per Elisa | in collaborazione con Linea Rosa Odv, San Zaccaria Bike ASD, AVIS San Pietro in Vincoli, Centro di psicoterapia Liberamente, Attraversa-Menti Aps, Pro Loco Decimana Aps

Domenica 29 novembre

10:00 – 12:00 | Cinema Mariani

“Frammenti da Lea”

Presentazione del progetto e proiezione di alcuni brevi documentari su e con Lea Melandri, che partecipa da remoto

A cura di Femminile Maschile Plurale Aps

15:30 – 17:00 | Museo Classis

“Zaini invisibili. Riconoscere e trasformare i propri pesi interiori”

Workshop esperienziale di consapevolezza

Fondazione RavennAntica | in collaborazione con Linea Rosa

18:00 – 19:00 | Palazzo Rasponi

“Parole in transito”

Letture e riflessioni sul tema della violenza accompagnate dalla cantante Daniela Peroni

A cura di Lions Club Ravenna Dante Alighieri | in collaborazione con Linea Rosa Odv

20:45 – 24:00 | Sala Corelli – Teatro Alighieri

“Leggere il femminismo a passi di Flamenco”

Spettacolo teatrale interattivo: cos’è il femminismo e perché ne abbiamo bisogno? Tre generazioni di donne rispondono

A cura di Psicologia urbana e creativa Aps

Laboratori per le scuole

“Altre parole” | Spazio sociale polivalente Agorà e istituti scolastici aderenti

Laboratori su stereotipi di genere, violenza online, gestione dei conflitti, relazioni tossiche e consenso

A cura di Coop. Soc. Librazione, Associazione Nucleo CNAI Ravenna, Un mosaico di idee Odv

“Che sia l’ultima: femminicidio e violenza di genere” | Sala D’Attorre

Presentazione libro e incontro con l’autrice, la sociologa e attivista Lella Palladino

A cura di Linea Rosa Odv

“Parole in transito” | Repliche presso ITIS Nullo Baldini e IPS Olivetti Callegari

A cura di Lions Club Ravenna Dante Alighieri | in collaborazione con Linea Rosa Odv

“Riconoscere il Gaslighting” | Spazio Sociale Polivalente Agorà e Istituti Scolastici aderenti

Laboratori di consapevolezza contro la violenza psicologica

A cura di Soroptimist International Club Ravenna | in collaborazione con Psicologia Urbana e Creativa Aps, CIF Centro italiano femminile provinciale di Ravenna Odv

“Se domani non torno” | Cinema Mariani

Film sul femminicidio di Giulia Cecchettin

A cura dell’U.O. Politiche per l’immigrazione e la cittadinanza nell’ambito del Piano locale contro le discriminazioni

“Uguali e diversi Insieme!”

Letture sul rispetto e il contrasto a stereotipi e pregiudizi di genere

A cura di Asja Lacis Aps

Per essere sempre aggiornati su eventuali modifiche della programmazione è consigliabile consultare la pagina Facebook o Instagram “Rassegna contro la violenza sulle donne”, o la pagina tematica delle Politiche di genere del Comune di Ravenna.

Dal 16 novembre, al Centro commerciale Esp di Ravenna sarà allestita la mostra “Come eri vestita” – 13 outfitt e 13 storie di donne vittime di violenza.

Le associazioni e realtà cittadine coinvolte:

Aba Ravenna; Asja Lacis Aps; Cnai Ravenna; Casa delle Donne; Comitato Cittadino di Villanova; Comitato Pari opportunità ordine avvocate/i di Ravenna; 8 marzo Donne di Porto Fuori; FIAB Aps Ravenna; Fidapa Bpw Italy; Femminile Maschile Plurale Aps; Gruppo una panchina per Elisa; Leo club Ravenna; Librazione Cooperativa Sociale; Linea Rosa Odv; Lions club Ravenna Dante Alighieri; “Magliette gialle” progetto Lavori in Comune; Psicologia Urbana Creativa Aps; Ravenna Teatro; Soroptomist; Spazio sociale polivalente Agorà-Lido Adriano; Spazio A Aps; Turbe giovanili Aps; Unicef Ravenna; Villaggio Globale Odv.

L’eredità delle donne 2026

Ravenna quast’anno rientra tra le città, assieme a Bologna, Reggio Emilia e Firenze, che ospiteranno gli eventi del festival “L’eredità delle donne”, un progetto di Elastica con la direzione artistica di Serena Dandini, dedicato all’empowerment femminile che vuole raccontare la contemporaneità attraverso le sue protagoniste, per riscoprire il ruolo che le donne hanno avuto e continuano ad avere nei diversi campi del sapere e della società, e contribuire così al progresso e all’eredità che si lascia alle generazioni future.

“Paura non avremo” è il titolo di questa nona edizione che propone diversi appuntamenti consultabili al seguente link Libraesva ESG ha rilevato un possibile tentativo di phishing da “ufficiostampa.comune.ra.it” https://ereditadelledonne.eu/2026/programma/.

In particolare il 22 novembre al Teatro Alighieri di Ravenna, alle 20,30, Serena Dandini condurrà “Teodora e le altre” una serata che, a partire dalla figura dell’imperatrice Teodora, si interroga sulla maniera in cui gli storici dell’antichità, maschi, hanno descritto e giudicato le grandi protagoniste del loro tempo, fino a giungere all’attualità. Ne parleranno la storica dell’arte bizantina Maria Cristina Carile, l’antichista Laura Pepe, l’attrice Gioia Salvatori e lo storico dell’arte Jacopo Veneziani.

L’ingresso è gratuito, ma occorre prenotare il proprio posto dal seguente link https://www.eventbrite.it/e/teodora-e-le-altre-tickets-2004476979605?aff=oddtdtcreator.