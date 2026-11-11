Ravenna ricorda le vittime della strada: sabato una pedalata e la posa di una bici bianca

Una pedalata per ricordare chi ha perso la vita sulle strade e richiamare l’attenzione sulla sicurezza di ciclisti e pedoni. In occasione della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada, FIAB Ravenna promuove per sabato 14 novembre un’iniziativa di sensibilizzazione che prevede un percorso in bicicletta di circa 40 chilometri, con partenza alle ore 9 da piazza del Popolo.

Il momento centrale della giornata sarà la posa di una bici bianca, simbolo internazionale delle vittime della strada. La bicicletta è stata preparata dai ragazzi delle Magliette Gialle e verrà collocata al termine della pedalata, alla presenza di rappresentanti del Comune di Ravenna e della Polizia Locale.

Parteciperà anche Nicole Balducci, referente ravennate dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. La bici bianca vuole essere un segno di memoria, ma anche un richiamo alla responsabilità collettiva e alla necessità di prevenire nuovi incidenti attraverso comportamenti corretti, infrastrutture adeguate e maggiore attenzione agli utenti più vulnerabili.

FIAB Ravenna invita cittadini, associazioni e istituzioni a partecipare. L’iniziativa è inserita anche nel portale R.I.M.E. – Rete Italia per la Mobilità Equa.