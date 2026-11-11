difendere la scuola|
Scuola, Cisl Romagna a Roma contro i tagli: a rischio quasi 7mila posti tra docenti e personale ATA
La Romagna scende in piazza a Roma contro i tagli al personale scolastico. Una delegazione di CISL Scuola Romagna, con rappresentanti delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, ha partecipato oggi al sit-in organizzato vicino al Ministero della Funzione Pubblica. La mobilitazione, dalle 14 alle 17, ha coinvolto anche UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e ANIEF, sotto lo slogan «Vietato tagliare! Più risorse per la scuola».
Al centro della protesta ci sono le misure contenute nel disegno di legge di bilancio 2027-2029, che prevede dal 2027/28 una riduzione di 4.925 posti per i docenti e 2.049 per il personale ATA, per un totale di 6.974 posti in meno. Il risparmio previsto è di quasi 252 milioni di euro all’anno dal 2028.
A questi numeri si aggiungono i tagli già programmati: 5.660 posti di docente dal 2025/26 e 2.174 posti ATA dal 2026/27. Se le nuove misure saranno confermate, nell’arco di tre anni scolastici la riduzione complessiva raggiungerà 14.808 posti.
Il governo motiva gli interventi con il calo demografico, ma secondo i sindacati questa diminuzione è già stata considerata nelle precedenti riduzioni degli organici. Le scuole, sottolineano, devono continuare a garantire sorveglianza, sicurezza, pulizia, assistenza e attività amministrative, indipendentemente dal numero degli alunni. Le organizzazioni chiedono invece di investire le risorse per ampliare il tempo scuola e rendere più personalizzata la didattica.
«La scuola non è un costo da tagliare. Con meno personale il lavoro non diminuisce, ma ricade su chi resta, con più fatica e più precarietà. A risentirne è tutta la comunità scolastica, a partire da studentesse e studenti», afferma Alessio Gaudioso, segretario generale di CISL Scuola Romagna.
Gaudioso richiama anche il tema della sicurezza e della presenza del personale nei diversi plessi, dalla costa all’Appennino: «Nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ci sono scuole dove basta perdere un solo collaboratore scolastico per metterle in difficoltà. Non è solo una questione di numero di alunni, ma anche di sicurezza e di presenza sul territorio».
La legge di bilancio deve ancora completare il proprio iter parlamentare. Per questo CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS e ANIEF hanno avviato un confronto con governo, forze politiche e gruppi parlamentari per chiedere la modifica delle disposizioni.
«Non siamo contrari a prescindere. Siamo disponibili al confronto, ma deve essere reciproco. Non si può dire di voler valorizzare chi lavora nella scuola e poi approvare una legge che va nella direzione opposta. Chiediamo di cancellare queste norme», conclude Gaudioso.
La mobilitazione proseguirà lunedì 16 novembre, con assemblee del personale scolastico in tutta Italia, dalle 8 alle 11, in orario di servizio. Sono previsti interventi in diretta streaming dei rappresentanti nazionali delle quattro organizzazioni sindacali. CISL Scuola Romagna invita a partecipare anche il personale degli istituti delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.