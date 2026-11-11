Scuola, Cisl Romagna a Roma contro i tagli: a rischio quasi 7mila posti tra docenti e personale ATA

La Romagna scende in piazza a Roma contro i tagli al personale scolastico. Una delegazione di CISL Scuola Romagna, con rappresentanti delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, ha partecipato oggi al sit-in organizzato vicino al Ministero della Funzione Pubblica. La mobilitazione, dalle 14 alle 17, ha coinvolto anche UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e ANIEF, sotto lo slogan «Vietato tagliare! Più risorse per la scuola».

Al centro della protesta ci sono le misure contenute nel disegno di legge di bilancio 2027-2029, che prevede dal 2027/28 una riduzione di 4.925 posti per i docenti e 2.049 per il personale ATA, per un totale di 6.974 posti in meno. Il risparmio previsto è di quasi 252 milioni di euro all’anno dal 2028.

A questi numeri si aggiungono i tagli già programmati: 5.660 posti di docente dal 2025/26 e 2.174 posti ATA dal 2026/27. Se le nuove misure saranno confermate, nell’arco di tre anni scolastici la riduzione complessiva raggiungerà 14.808 posti.

Il governo motiva gli interventi con il calo demografico, ma secondo i sindacati questa diminuzione è già stata considerata nelle precedenti riduzioni degli organici. Le scuole, sottolineano, devono continuare a garantire sorveglianza, sicurezza, pulizia, assistenza e attività amministrative, indipendentemente dal numero degli alunni. Le organizzazioni chiedono invece di investire le risorse per ampliare il tempo scuola e rendere più personalizzata la didattica.

«La scuola non è un costo da tagliare. Con meno personale il lavoro non diminuisce, ma ricade su chi resta, con più fatica e più precarietà. A risentirne è tutta la comunità scolastica, a partire da studentesse e studenti», afferma Alessio Gaudioso, segretario generale di CISL Scuola Romagna.

Gaudioso richiama anche il tema della sicurezza e della presenza del personale nei diversi plessi, dalla costa all’Appennino: «Nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ci sono scuole dove basta perdere un solo collaboratore scolastico per metterle in difficoltà. Non è solo una questione di numero di alunni, ma anche di sicurezza e di presenza sul territorio».

La legge di bilancio deve ancora completare il proprio iter parlamentare. Per questo CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS e ANIEF hanno avviato un confronto con governo, forze politiche e gruppi parlamentari per chiedere la modifica delle disposizioni.

«Non siamo contrari a prescindere. Siamo disponibili al confronto, ma deve essere reciproco. Non si può dire di voler valorizzare chi lavora nella scuola e poi approvare una legge che va nella direzione opposta. Chiediamo di cancellare queste norme», conclude Gaudioso.