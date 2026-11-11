Storie di Ravenna 2026-27, al via la prevendita: date e orari per abbonamenti e biglietti
Si avvicina l’inizio della nuova stagione di Storie di Ravenna. In vista del debutto, in programma il 23 novembre, il Teatro Rasi apre la prevendita di abbonamenti e biglietti, con modalità e giornate di acquisto differenti.
Gli abbonamenti potranno essere acquistati mercoledì 18 e giovedì 19 novembre, esclusivamente alla biglietteria del Teatro Rasi, dalle 15 alle 19. Ogni persona potrà acquistare fino a un massimo di quattro abbonamenti. Non sono previste prenotazioni telefoniche né la vendita online.
Per i biglietti dei singoli spettacoli, invece, la prevendita sarà possibile soltanto giovedì 19 novembre, sempre al Teatro Rasi e nella fascia oraria dalle 15 alle 19.
A partire dal 27 novembre, i biglietti saranno poi disponibili ogni giovedì dalle 16 alle 18 alla biglietteria del teatro, oltre che da un’ora prima dell’inizio di ogni evento.
Informazioni e contatti
Teatro Rasi, via di Roma 39, Ravenna.
Biglietteria: giovedì dalle 16 alle 18 e da un’ora prima di ogni evento.
Tel. 0544 36239 (uffici aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18).
Email: info@ravennateatro.com
Sito: ravennateatro.com