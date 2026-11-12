La festa di San Martino, che si è svolta mercoledì 11 novembre nelle strutture gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna, è stata anche l’occasione per inaugurare una nuova Camera della Quiete alla casa residenza anziani Jus Pascendi di Conselice.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Andrea Sangiorgi, l’assessora al Welfare Nicole Martelli, l’amministratrice unica dell’Asp Emanuela Giangrandi, la coordinatrice della Jus Pascendi Nadia Samorini e la responsabile delle attività assistenziali Monia Fabbri. Per le associazioni di Conselice hanno partecipato la presidente della Pro Loco Diana Venturini insieme a Marisa Afflitti, la presidente dell’Avis Laura Braghini insieme ad Ateo Preti e Giacinto Ferlini in rappresentanza degli Alpini.

La nuova stanza rappresenta un ampliamento delle possibilità di assistenza offerte dalla struttura, in linea con le raccomandazioni contenute nelle linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità sulle demenze e sui disturbi cognitivi. Si tratta di uno spazio riservato agli ospiti con fragilità elevate, che necessitano di cure palliative o presentano disturbi cognitivi importanti, pensato per garantire un ambiente raccolto, tranquillo e adeguato alle loro esigenze.

Tra le dotazioni della stanza figura la Culla Care, una poltrona progettata per favorire la gestione non farmacologica degli stati di agitazione nelle persone con demenza. Grazie alla sua particolare conformazione avvolgente e a un sistema antiribaltamento, il dispositivo offre sostegno e protezione, contribuendo a ridurre la necessità di ricorrere alla contenzione fisica.

La realizzazione della Camera della Quiete è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra Alpini, Avis e Pro Loco, che hanno unito le proprie risorse per finanziare l’acquisto degli arredi e della Culla Care.

«La Camera della Quiete rappresenta un ulteriore passo nell’attenzione che Asp dedica alle persone con maggiori fragilità – sottolineano l’amministratrice unica Emanuela Giangrandi e la coordinatrice della struttura Nadia Samorini –. È un progetto nato dalla volontà di rispondere a esigenze assistenziali particolarmente delicate e reso possibile grazie alla generosità degli Alpini, dell’Avis e della Pro Loco. Una collaborazione che testimonia quanto la struttura sia parte integrante della comunità e quanto sia importante il contributo delle associazioni per migliorare la qualità della vita degli ospiti».

L’inaugurazione si è inserita nei festeggiamenti di San Martino, patrono di Conselice, che hanno visto la partecipazione degli Alpini, con castagne, vin brulé e dolci, accompagnati dalla musica di Paolo Barabani.

La ricorrenza è stata festeggiata anche al Sassoli di Lugo, dove gli ospiti si sono ritrovati nella sala animazione insieme agli Alpini della sezione locale. La festa è stata accompagnata da vino rosso, castagne preparate in diversi modi, dalla mousse alle castagne al forno e flambé, e dalla musica di Laura.