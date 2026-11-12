A Lugo sono partiti i lavori di Hera per l’attraversamento della linea fognaria sotto la ferrovia
Sono partiti, a Lugo, i lavori del Gruppo Hera per realizzare il nuovo attraversamento fognario sotto alla ferrovia. Il cantiere sarà effettuato nella zona di viale Dante, a Lugo, senza interferire con la normale circolazione dei treni della tratta Castel Bolognese-Ravenna.
Nel dettaglio dell’intervento, verrà sostituito un tratto della condotta fognaria esistente, ormai datata e non più adeguata, con una moderna tubazione per lo smaltimento delle acque reflue. La nuova linea fognaria attraverserà quindi sottoterra la ferrovia, per poi proseguire verso viale Dante allacciandosi alla rete esistente in prossimità dell’incrocio con via Veneto. Oltre al generale ammodernamento della linea fognaria, l’intervento andrà anche a migliorare l’impatto odorigeno sulla zona.
I lavori hanno preso il via a seguito del completamento di una verifica preventiva che ha escluso la presenza di eventuali residuati bellici nell’area di cantiere. L’esito positivo dell’indagine – eseguita mediante strumentazione georadar – ha consentito di procedere con le attività propedeutiche e, successivamente, con l’avvio in sicurezza del cantiere.
L’attraversamento sotterraneo della ferrovia sarà effettuato attraverso la tecnica dello spingitubo, che consente agli operatori di lavorare rimanendo ai due lati della sede ferroviaria, senza interferire o compromettere il traffico dei treni. La realizzazione della condotta fognaria avverrà in due fasi: prima sarà posato un tubo in acciaio lungo circa 42 metri, all’interno del quale in un secondo momento verrà inserita la nuova condotta.
Salvo imprevisti, i lavori non causeranno interruzioni o disagi ai servizi forniti agli utenti della zona.