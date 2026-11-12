A Lugo sono partiti i lavori di Hera per l’attraversamento della linea fognaria sotto la ferrovia

Sono partiti, a Lugo, i lavori del Gruppo Hera per realizzare il nuovo attraversamento fognario sotto alla ferrovia. Il cantiere sarà effettuato nella zona di viale Dante, a Lugo, senza interferire con la normale circolazione dei treni della tratta Castel Bolognese-Ravenna.

I lavori hanno preso il via a seguito del completamento di una verifica preventiva che ha escluso la presenza di eventuali residuati bellici nell’area di cantiere. L’esito positivo dell’indagine – eseguita mediante strumentazione georadar – ha consentito di procedere con le attività propedeutiche e, successivamente, con l’avvio in sicurezza del cantiere.