Allarmi bomba nelle scuole, il CNDDU: «I dirigenti non possono essere lasciati soli a decidere»

Due giorni consecutivi di minacce, migliaia di scuole coinvolte e una domanda che riguarda la gestione delle prossime emergenze: come garantire la sicurezza degli istituti senza interrompere automaticamente le lezioni, ma soprattutto senza lasciare ai singoli dirigenti scolastici la responsabilità di valutazioni che richiedono competenze investigative e informazioni non in loro possesso?

A sollevare il problema è il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU), che interviene dopo la nuova ondata di comunicazioni intimidatorie arrivate nelle giornate dell’11 e del 12 novembre 2026. Secondo i dati provvisori riportati dal Coordinamento, dopo le circa 6.300 scuole raggiunte dai messaggi nella prima giornata, altre 1.803 hanno ricevuto nuove comunicazioni il giorno successivo. Le segnalazioni hanno interessato diverse regioni, dal Veneto alla Liguria, dall’Umbria al Lazio fino alla Sicilia, provocando evacuazioni precauzionali, sospensioni delle lezioni e un consistente impiego di risorse pubbliche.

Il CNDDU precisa che i numeri riguardano gli istituti destinatari delle comunicazioni e non quelli effettivamente evacuati.

Il Coordinamento prende atto delle indicazioni del Governo, orientate a evitare evacuazioni automatiche quando non emergano elementi concreti di pericolo. La continuità didattica è un obiettivo importante, sottolinea, ma non può essere perseguita scaricando sui dirigenti scolastici decisioni che dovrebbero poggiare su valutazioni qualificate delle autorità competenti.

Il rischio, secondo il presidente del CNDDU, professor Romano Pesavento, è che la ripetizione degli allarmi finisca per generare assuefazione. Il fatto che precedenti minacce non abbiano trovato riscontro non significa infatti che quelle successive possano essere considerate automaticamente inattendibili. «L’assuefazione può diventare altrettanto pericolosa dell’allarmismo», osserva il Coordinamento, chiedendo che ogni decisione sia fondata su valutazioni documentate e non sull’abitudine.

A preoccupare è anche l’impatto sugli studenti. Un’indagine di Skuola.net condotta su circa mille alunni rileva che il 46% degli intervistati manifesta prevalentemente insicurezza, mentre il 32% esprime irritazione per l’alterazione della quotidianità scolastica. Il 48% interpreta gli episodi come un tentativo organizzato di destabilizzazione: una percezione, precisa il CNDDU, che non costituisce una conferma delle ipotesi investigative, ma restituisce il clima vissuto dai ragazzi.

Il CNDDU chiede quindi ai ministri dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e dell’Interno, Matteo Piantedosi, di rafforzare il coordinamento tra prefetture e istituti scolastici, utilizzando le strutture territoriali già esistenti.

La richiesta è che, già dalla prossima apertura delle scuole, ogni dirigente possa contare su un referente territoriale identificabile, un recapito prioritario funzionante e indicazioni scritte sulle modalità di trasmissione delle minacce. Le comunicazioni seriali dovrebbero essere confrontate centralmente dalle autorità di sicurezza, che dovrebbero poi fornire tempestivamente alle scuole gli elementi necessari per gestire le situazioni, mantenendo la possibilità di adottare immediatamente misure precauzionali quando le circostanze lo richiedano.

Il Coordinamento propone inoltre che la registrazione degli orari di ricezione delle segnalazioni, delle valutazioni effettuate e delle indicazioni trasmesse sia affidata alle strutture territoriali di sicurezza e non alle segreterie scolastiche. Una tracciabilità che permetterebbe di individuare eventuali ritardi e problemi di coordinamento senza aggiungere ulteriori adempimenti alle scuole.

Accanto agli aspetti organizzativi, il CNDDU richiama la necessità di garantire comunicazioni istituzionali chiare alle famiglie e momenti di confronto nelle classi, ricorrendo alle risorse di sostegno disponibili quando emergano situazioni di particolare disagio.

Tra le richieste rivolte al ministro Valditara c’è anche quella di rendere pubblica, entro sette giorni, una prima verifica sull’applicazione delle indicazioni governative, specificando quanti istituti abbiano ricevuto riferimenti operativi, quali criticità siano emerse e quali correttivi siano stati adottati. Il Coordinamento chiede inoltre ai due ministri di disporre, entro cinque giorni, una simulazione delle comunicazioni tra prefetture e scuole, senza evacuazioni né interruzioni delle lezioni, per verificare il funzionamento dei collegamenti e correggere eventuali problemi.