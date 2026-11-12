Allerta meteo gialla a Ravenna per criticità idraulica e idrogeologica, vento e stato del mare, dalla mezzanotte del 12 novembre per 24 ore

Dalla mezzanotte di oggi, giovedì 12 novembre, alla mezzanotte di domani, venerdì 13, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 108, gialla per criticità idraulica e idrogeologica, vento e stato del mare, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Si ricorda che fino alla mezzanotte di oggi resta in vigore l’allerta 107, gialla per criticità idraulica.

Per venerdì 13 novembre sono previste piogge diffuse, moderate lungo le aree montuose centro-orientali, dove potranno assumere carattere di rovescio. Le precipitazioni saranno in graduale esaurimento dal pomeriggio a partire da ovest. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore nella notte ed al mattino da sud-ovest lungo il crinale appenninico centro-orientale e temporaneamente nel pomeriggio/sera da nord-est lungo la costa. In serata è previsto un rapido aumento del moto ondoso con mare al largo da molto mosso ad agitato, in particolare sul settore romagnolo. Non si escludono localizzati fenomeni di erosione del litorale e fenomeni di tracimazione dei corsi d’acqua alla foce, per le difficoltà di deflusso delle piene in mare in condizioni di alta marea, più probabili in mattinata.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi (se si allaga la golena il capanno deve essere evacuato); prestare attenzione alle strade eventualmente allagate, non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati; non accedere a moli e dighe foranee.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso X (@AllertaMeteoRER).

Si ricorda che il Comune di Ravenna si è dotato del servizio di informazione telefonica Alert System, che può essere impiegato per diffondere comunicazioni di protezione civile e di pubblica utilità a tutta la cittadinanza. Si invitano quindi ad iscriversi al servizio coloro che ancora non lo avessero fatto, registrandosi attraverso il modulo presente al link https://registrazione.alertsystem.it/ravenna.