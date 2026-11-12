Bassa Romagna: allerta arancione per venerdì 13 novembre, la pioggia può far innalzare livelli dei fiumi

Per queste ragioni, l’Agenzia regionale di protezione civile ha emanato un’allerta meteo, che per il territorio della Bassa Romagna (D1) è di colore arancione per criticità idraulica.

Per la Bassa Romagna è disponibile anche il canale Telegram delle emergenze, al quale è possibile iscriversi al link https://t.me/bassaromagnaemergenze e il canale Whatsapp: www.whatsapp.com/channel/0029Va8y5jS1SWsrOXJqS93h (le comunicazioni sui due canali sono le medesime). È inoltre attivo il sistema di allertamento Alert system (per iscriversi: https://registrazione.alertsystem.it), che viene utilizzato esclusivamente in caso di comunicazioni urgenti.