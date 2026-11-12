Bassa Romagna: allerta arancione per venerdì 13 novembre, la pioggia può far innalzare livelli dei fiumi
Nella giornata di venerdì 13 novembre sono previste piogge diffuse, che potranno assumere carattere di rovescio nelle aree montuose centro-orientali. Le piogge previste insieme a quelle pregresse potranno portare a innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, anche superiori alle soglie 2.
Per queste ragioni, l’Agenzia regionale di protezione civile ha emanato un’allerta meteo, che per il territorio della Bassa Romagna (D1) è di colore arancione per criticità idraulica.
Si raccomanda di prestare attenzione ai canali ufficiali di informazione (www.labassaromagna.it e il sito del proprio Comune).
L’allerta completa può essere consultata sul portale Allerta Meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it).
Per la Bassa Romagna è disponibile anche il canale Telegram delle emergenze, al quale è possibile iscriversi al link https://t.me/bassaromagnaemergenze e il canale Whatsapp: www.whatsapp.com/channel/0029Va8y5jS1SWsrOXJqS93h (le comunicazioni sui due canali sono le medesime). È inoltre attivo il sistema di allertamento Alert system (per iscriversi: https://registrazione.alertsystem.it), che viene utilizzato esclusivamente in caso di comunicazioni urgenti.
In caso di emergenze è attivo tutti i giorni dalle 7 all’1 il numero verde 800 072 525 della centrale operativa della Polizia locale della Bassa Romagna.