Cervia aderisce alla 30^ Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
Torna sabato 14 novembre, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, l’appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS per sensibilizzare la cittadinanza sul problema della povertà, in cui sarà possibile acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare regionali. Con l’aumento delle richieste di aiuto, la Colletta Alimentare rappresenta un segno concreto di solidarietà, sempre più atteso da chi vive in situazioni di disagio.
Come avviene da tempo, Cervia ha aderito anche quest’anno all’iniziativa. Sabato 14 novembre in dodici supermercati di Cervia e del Forese, saranno impegnati oltre 200 volontari, che inviteranno i clienti dei punti vendita a donare gli alimenti consigliati:
- Olio
- Legumi e verdure in scatola
- Conserve di pomodoro e sughi pronti
- Riso
- Tonno in scatola
- Prodotti per colazione e merenda.
Nel 2025 a Cervia il giorno della Colletta sono stati raccolti 8.461 kg di alimenti, un risultato che evidenzia la grande generosità dei cittadini, che confidiamo venga confermato anche quest’anno, nonostante il periodo non facile che stiamo attraversando.
Inoltre nel 2025 sono diverse le realtà di Cervia che hanno ricevuto gratuitamente dal Banco Alimentare alimenti per 49.558 kg, (per un valore di circa 169.000 euro) e che hanno aiutato oltre 650 persone assistite del territorio locale.
Anche quest’anno, la maggior parte degli alimenti raccolti verrà distribuita subito agli Enti cervesi convenzionati con il Banco Alimentare; il resto verrà stoccato al magazzino regionale di Imola e verrà distribuito successivamente sempre in modo gratuito.
Chi desiderasse partecipare alla Colletta Alimentare come volontario nell’area di Cervia può contattare il numero 3385933132 (Giuseppe).