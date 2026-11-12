Cervia aderisce alla 30^ Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Come avviene da tempo, Cervia ha aderito anche quest’anno all’iniziativa. Sabato 14 novembre in dodici supermercati di Cervia e del Forese, saranno impegnati oltre 200 volontari, che inviteranno i clienti dei punti vendita a donare gli alimenti consigliati:

Nel 2025 a Cervia il giorno della Colletta sono stati raccolti 8.461 kg di alimenti, un risultato che evidenzia la grande generosità dei cittadini, che confidiamo venga confermato anche quest’anno, nonostante il periodo non facile che stiamo attraversando.

Inoltre nel 2025 sono diverse le realtà di Cervia che hanno ricevuto gratuitamente dal Banco Alimentare alimenti per 49.558 kg, (per un valore di circa 169.000 euro) e che hanno aiutato oltre 650 persone assistite del territorio locale.