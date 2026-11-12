CGIL e SUNIA Emilia-Romagna: il 20 novembre scioperiamo anche per il diritto alla casa

Nessun rifinanziamento del Fondo Affitto e del Fondo per la morosità incolpevole, colpevolmente azzerati dal Governo, nessuna misura di regolazione della locazione, solo misure fiscali frammentate e distorsive che si traducono in uno sconto alla proprietà una tantum, senza produrre alcun calmieramento dei canoni.

La manovra finanziaria “armata” del Governo conferma una linea politica di totale assenza di investimento pubblico per rispondere al disagio abitativo, acuito da inflazione, carovita e da speculazioni incontrastate.

Contestualmente, avanza in Senato la discussione sul cosiddetto “disegno di legge sfratti”, che riduce le tutele per gli inquilini in difficoltà ponendosi come unico obiettivo l’accelerazione delle procedure di esecuzione. Se approvato, il provvedimento avrà effetti devastanti sul piano sociale. I dati del Ministero relativi al 2025 ci dicono che più del 70% degli sfratti è legato a situazioni di morosità incolpevole. Il provvedimento in discussione dimezza i tempi per sanare la morosità, e trasforma lo sfratto in un provvedimento amministrativo senza alcun giudizio sul merito delle ragioni che l’hanno causata. Sono in discussione emendamenti che aprono al ricorso a istituti di vigilanza privata a supporto delle esecuzioni, mentre si prevedono penali in caso di ritardo nel rilascio dell’immobile.

Gli effetti del provvedimento sono facilmente ricostruibili: con la nuova normativa i 1.768 sfratti eseguiti in regione nel 2025 si moltiplicherebbero, considerando che nello stesso anno le richieste di esecuzione sono state 8.656.

Una vera e propria bomba sociale che cadrebbe sulle amministrazione locali, private dal Governo di qualsiasi strumento per rispondere all’emergenza abitativa e ulteriormente penalizzate dalla riduzione di risorse per salute e sociale.

Il provvedimento avrebbe l’effetto di cancellare definitivamente le esperienze di gestione delle emergenze con Protocolli territoriali che negli anni hanno consentito di risolvere centinaia di casi in regione.

Mentre in Emilia-Romagna tutti gli attori istituzionali e sociali sono coinvolti in un percorso di riforma della normativa regionale sull’abitare, e la Regione, a condizioni date, mobilita 300 milioni fra finanziamenti BEI e risorse proprie per il recupero e l’incremento del patrimonio ERP ed ERS, il Governo continua a negare le necessarie soluzioni strutturali. Serve un vero piano nazionale pubblico per l’abitare, che superi le troppe criticità e limiti del piano casa del Governo, che sia in grado di determinare realmente un ampliamento dell’offerta di alloggi pubblici a canone sociale e coinvolga Regioni, Comuni e parti sociali.

Il 20 novembre, in occasione dello sciopero generale, lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, studenti e inquilini saranno in piazza anche per rivendicare risorse e politiche adeguate per il diritto all’abitare.