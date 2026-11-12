Cotignola, al parco Pertini torna la gara di pesca alla trota per bambini e ragazzi
Una giornata all’aria aperta dedicata ai più giovani, tra pesca, premi e merenda. Sabato 14 novembre al parco Pertini di Cotignola si svolgerà la tradizionale gara autunnale di pesca alla trota per bambini e ragazzi, organizzata dall’associazione Nino Grilli con il patrocinio dell’amministrazione comunale.
L’appuntamento è dalle 14 alle 16.45 ed è rivolto a due fasce d’età: la categoria A, riservata ai bambini dai 6 agli 11 anni compiuti, e la categoria B, per ragazzi dai 12 ai 14 anni compiuti o da compiere nel corso del 2026.
La partecipazione è gratuita, ma è necessario essere accompagnati da un adulto. Per ciascuna categoria saranno premiati con una coppa i primi tre classificati, mentre tutti i partecipanti riceveranno un ricordo della giornata. Durante la gara sarà inoltre offerta una merenda a tutti i presenti.
Le iscrizioni devono essere effettuate entro mercoledì 11 novembre, contattando tramite WhatsApp il numero 346 8698982.
L’iniziativa, appuntamento autunnale ormai consolidato dopo il tutto esaurito registrato dal fishing camp di fine estate, rientra nel programma dei Giochi studenteschi 2026.