Cotignola, al parco Pertini torna la gara di pesca alla trota per bambini e ragazzi

Una giornata all’aria aperta dedicata ai più giovani, tra pesca, premi e merenda. Sabato 14 novembre al parco Pertini di Cotignola si svolgerà la tradizionale gara autunnale di pesca alla trota per bambini e ragazzi, organizzata dall’associazione Nino Grilli con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

L’appuntamento è dalle 14 alle 16.45 ed è rivolto a due fasce d’età: la categoria A, riservata ai bambini dai 6 agli 11 anni compiuti, e la categoria B, per ragazzi dai 12 ai 14 anni compiuti o da compiere nel corso del 2026.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario essere accompagnati da un adulto. Per ciascuna categoria saranno premiati con una coppa i primi tre classificati, mentre tutti i partecipanti riceveranno un ricordo della giornata. Durante la gara sarà inoltre offerta una merenda a tutti i presenti.