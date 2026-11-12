Crociere a Ravenna, oltre 420mila movimenti passeggeri nel 2026. Nel 2027 attesi 115 scali e l’inaugurazione del nuovo terminal

Il traffico crocieristico nel porto di Ravenna continua a crescere e la stagione 2026 si avvia alla conclusione con oltre 420mila movimenti passeggeri, circa 30mila in più rispetto alle previsioni iniziali. Per il 2027 sono già programmati 115 scali, mentre nella prossima primavera è attesa l’inaugurazione del nuovo terminal crociere di Porto Corsini, destinato a trasformare l’accoglienza dei passeggeri e a consentire le operazioni di imbarco e sbarco di due navi contemporaneamente. Un progetto che, insieme agli interventi per l’elettrificazione delle banchine, il miglioramento degli ormeggi e la realizzazione del Parco delle Dune, rientra in un piano di investimenti complessivo superiore ai 100 milioni di euro.

I risultati della stagione e le prospettive per il prossimo anno sono stati presentati giovedì 12 novembre, nella sala convegni “Daniele Rossi” dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, durante la conferenza stampa “Ravenna, rotta sulle crociere”. Sono intervenuti il comandante della Capitaneria di Porto di Ravenna Maurizio Tattoli, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Francesco Benevolo, la direttrice generale di Ravenna Civitas Cruise Port Anna D’Imporzano e il sindaco Alessandro Barattoni.

A illustrare gli aspetti legati alla sicurezza della navigazione e alle possibilità di sviluppo degli accosti è stato inizialmente il Comandante Tattoli, che ha sottolineato il progressivo aumento del traffico crocieristico negli ultimi tre anni e, soprattutto, il valore strategico della funzione di homeport, ovvero di porto di partenza e arrivo delle crociere, che permette ai passeggeri di trascorrere più tempo sul territorio prima dell’imbarco o dopo lo sbarco.

«Ravenna ha questa specificità, questa caratteristica che la distingue moltissimo e che ne fa sicuramente un punto di forza, una grandissima opportunità», ha spiegato il comandante, ricordando come la Capitaneria abbia accompagnato la crescita del settore attraverso una serie di provvedimenti dedicati alla sicurezza delle manovre e degli ormeggi.

Tra le novità più importanti del 2026 figura l’ampliamento delle dimensioni massime delle navi autorizzate a ormeggiare sul lato sud della banchina crociere, passate da 315 a 330 metri di lunghezza. «Sotto il profilo della sicurezza della navigazione, l’ormeggio e le modalità di ormeggio ci hanno confortato nella nostra scelta di aumentare le dimensioni», ha osservato il Comandante Tattoli, ricordando anche le difficoltà incontrate in occasione dell’ultimo scalo della Norwegian Pearl, quando le fortissime raffiche di vento hanno reso necessario potenziare l’assistenza dei rimorchiatori.

L’attenzione si concentra ora sul potenziamento dell’accosto nord, attraverso interventi sulle strutture di ormeggio e sul fondale, per consentire l’arrivo di navi di maggiori dimensioni anche su quel lato della banchina e garantire condizioni operative più sicure.

Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Francesco Benevolo ha quindi ripercorso lo stato di avanzamento degli investimenti, sottolineando la complessità di un progetto che coinvolge numerose infrastrutture e soggetti istituzionali. «È uno degli investimenti in questo momento prioritari del nostro porto, stiamo parlando di più di 100 milioni di investimenti», ha dichiarato, confermando l’obiettivo di inaugurare il nuovo terminal nella primavera del 2027.

Accanto all’edificio destinato ai crocieristi procedono i lavori per il cold ironing, il sistema che permetterà alle navi ormeggiate di alimentarsi attraverso la rete elettrica anziché mantenere in funzione i motori di bordo. L’impianto sarà alimentato da energia fotovoltaica, attraverso un’infrastruttura che comprende linee ad alta tensione, cabine e collegamenti elettrici. «Saremo l’unico porto in Italia, uno dei pochi porti in Europa, ad avere un cold ironing, cioè la presa elettrica per le navi da crociera alimentata da energia pulita, da fotovoltaico», ha evidenziato il presidente Benevolo.

Tra gli altri interventi figurano un investimento superiore ai 3 milioni di euro per il sistema di ormeggio dolphin, i dragaggi necessari al potenziamento dell’accosto nord e la realizzazione del Parco delle Dune, che comprenderà anche parcheggi e colonnine per la ricarica elettrica. Il primo stralcio del parco è in corso di ultimazione, mentre il secondo è in fase di aggiudicazione da parte dell’Autorità di Sistema Portuale. L’intervento contribuirà alla riqualificazione dell’area circostante il terminal, con nuovi spazi e servizi destinati non soltanto ai crocieristi, ma anche ai cittadini.

Benevolo ha inoltre richiamato il valore architettonico e simbolico del nuovo terminal, immaginato come una struttura capace di diventare un punto di riferimento per il territorio. «Lo immagino un po’ come il London Eye a Londra, cioè riuscire a mettere un’innovazione insieme alla tradizione», ha spiegato, sottolineando come la passerella sopraelevata e gli spazi dell’edificio contribuiranno a creare una nuova porta di accesso alla città e al mare. Il presidente ha anche prospettato la possibilità di utilizzare parte degli ambienti come spazi collettivi nei periodi di sospensione dell’attività crocieristica, mentre sono già in corso riflessioni su un eventuale ulteriore ampliamento degli accosti.

Nei primi mesi del 2027 a Ravenna si svolgerà inoltre una tappa dell’“Italian Cruise Day in Tour”, iniziativa promossa in collaborazione con Risposte Turismo e dedicata al confronto tra operatori e territorio sulle opportunità e sulle sfide legate allo sviluppo del settore crocieristico. Un appuntamento che si inserisce nel percorso di rafforzamento del rapporto tra il porto, le attività economiche e la città.

A entrare nel dettaglio dei risultati è stata Anna D’Imporzano, direttrice generale di Ravenna Civitas Cruise Port, che ha presentato i dati aggiornati al 12 novembre. Gli scali effettuati sono 102, destinati a diventare 107 entro la fine dell’anno, mentre i movimenti passeggeri hanno raggiunto quota 420.465, suddivisi in 204.596 imbarchi, 204.497 sbarchi e 11.372 transiti.

La distinzione tra passeggeri e movimenti è particolarmente importante per interpretare questi numeri. «Se io sono un crocierista che oggi imbarca e tra una settimana sbarca, vengo calcolato due volte, perché il movimento è di imbarco e di sbarco», ha chiarito D’Imporzano, spiegando che il dato complessivo non corrisponde quindi al numero di persone distinte, ma alle operazioni gestite dal terminal.

Il risultato del 2026 supera di oltre 30mila movimenti le stime iniziali, con uno scostamento positivo del 7,8%, dovuto principalmente al maggiore riempimento delle navi. Il load factor medio ha infatti raggiunto circa il 107%, contro il 100% considerato nelle previsioni. «È un dato molto importante perché vuol dire che c’è richiesta per Ravenna come porto di imbarco», ha sottolineato la direttrice generale.

Numeri che si traducono anche in opportunità occupazionali. Nelle giornate di maggiore attività il terminal impiega, direttamente o indirettamente, circa 80 portabagagli, facchini e carrellisti, 35 addetti alla vigilanza e ai servizi fiduciari, oltre 100 assistenti alle operazioni di sbarco, imbarco e check-in e più di 100 autisti tra autobus, taxi e servizi NCC, oltre al personale delle pulizie e dell’Info Point.

La crescita è stata tuttavia accompagnata da difficoltà operative significative. Nel corso del 2026, infatti, le attività del terminal hanno dovuto convivere con i cantieri per la costruzione della nuova struttura, del Parco delle Dune e del sistema di elettrificazione delle banchine. Interferenze più pesanti rispetto al 2025, che hanno complicato la gestione dei flussi, degli accessi e della logistica, soprattutto durante i picchi estivi.

«Quest’anno abbiamo avuto tre, quattro cantieri che si sono inseriti in mezzo alle nostre operazioni e noi abbiamo dovuto gestire tutte queste complessità», ha ricordato D’Imporzano, ringraziando il personale per il lavoro svolto. La parziale realizzazione della prima area urbanizzata del Parco delle Dune, completata entro aprile, ha contribuito a migliorare l’accessibilità, mentre il livello di gradimento del servizio è rimasto in linea con le aspettative nonostante le difficoltà.

Per il 2027 sono previsti 115 scali, dei quali 73 in homeport e 42 in transito, con una stima di circa 365mila movimenti passeggeri: 353mila legati alle operazioni di imbarco e sbarco e 12mila ai transiti. Un numero inferiore rispetto al 2026 nonostante l’aumento degli scali, che D’Imporzano ha ricondotto a una precisa scelta commerciale di Royal Caribbean, principale cliente del terminal.

La compagnia ha infatti deciso di impiegare sulla linea settimanale del sabato una nave più piccola, con una capacità inferiore di circa 1.000-1.200 passeggeri rispetto a quella utilizzata in precedenza. Una differenza che, moltiplicata per gli scali della stagione, determina una riduzione complessiva nell’ordine di 55mila movimenti.

Per questo, secondo la direttrice generale, diventa ancora più importante lavorare sulla riconoscibilità di Ravenna come destinazione internazionale. Le compagnie crocieristiche costruiscono infatti i propri itinerari anche sulla capacità dei porti di attrarre i viaggiatori e di contribuire al valore commerciale della crociera. «È importante che lavoriamo tutti insieme a creare sempre più un appeal crocieristico per il nostro porto», ha osservato D’Imporzano, anticipando un’iniziativa promossa dall’Autorità portuale tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera proprio per rafforzare questo percorso.

Il nuovo terminal rappresenterà un passaggio decisivo anche sotto il profilo operativo. L’edificio si svilupperà su due piani, con una superficie complessiva di circa 10mila metri quadrati, e potrà accogliere contemporaneamente due navi, per un totale di circa 7mila passeggeri. Sarà inoltre dotato di una passerella sopraelevata lunga 250 metri e larga 6, mentre tra i servizi previsti figurano punti di ristoro, noleggio biciclette, ufficio turistico, servizi igienici e un centro multiculturale dedicato agli equipaggi.

Particolare attenzione sarà riservata anche alla sostenibilità ambientale e sociale, con l’obiettivo di ottenere e mantenere la certificazione LEED, valorizzare il lavoro e i fornitori locali, garantire l’applicazione dei contratti collettivi di categoria e sviluppare servizi di welfare per dipendenti e collaboratori.

A chiudere gli interventi è stato il sindaco Alessandro Barattoni, che ha concentrato l’attenzione soprattutto sulle ricadute economiche del traffico crocieristico e sulla necessità di trasformare il passaggio dei viaggiatori in un’opportunità stabile per il territorio.

«L’homeport è il 70% del traffico totale ed è quello che porta le ricadute sul territorio, perché porta i crocieristi a vivere la città prima della partenza o dopo lo sbarco», ha evidenziato Barattoni, richiamando i benefici potenziali per il commercio, l’artigianato, i pubblici esercizi e le strutture ricettive.

Un altro elemento considerato particolarmente significativo riguarda la provenienza dei passeggeri: soltanto il 2,5% è italiano, mentre il 97,5% arriva dall’estero. Gli Stati Uniti rappresentano il 45% del mercato, affiancati da bacini in crescita come Regno Unito, Irlanda e Australia.

«Non tutte le presenze sono uguali», ha osservato il sindaco, sottolineando come la capacità di spesa, la durata dei soggiorni e le abitudini dei turisti internazionali rendano particolarmente interessante questo segmento per l’economia locale. L’obiettivo, ha precisato, non deve essere soltanto aumentare il numero dei crocieristi, ma fare in modo che una quota sempre maggiore scelga di soggiornare a Ravenna prima o dopo la crociera.

«Abbiamo dei margini non per aumentare il numero di crocieristi, ma per aumentare il fatto che più crocieristi scelgano Ravenna come base non solo di partenza, ma anche di quello che faranno prima o dopo l’imbarco o lo sbarco», ha spiegato Barattoni, sottolineando l’importanza della promozione internazionale della destinazione.

In questo percorso assume un ruolo fondamentale il sistema dei collegamenti. Il sindaco ha richiamato la necessità di rafforzare il sistema aeroportuale dell’Emilia-Romagna, in modo da intercettare una quota maggiore dei passeggeri stranieri diretti al terminal, molti dei quali attualmente atterrano in aeroporti fuori regione. Un tema che coinvolge anche i collegamenti ferroviari, i trasferimenti dalla stazione a Porto Corsini e l’accessibilità stradale.

Barattoni ha ricordato che, insieme all’Autorità portuale, sono state stanziate risorse per intervenire nel 2027 su via Baiona e via Canale Magni, infrastrutture utilizzate sia dai residenti e dalle attività produttive della zona nord del porto sia dai taxi e dai servizi di trasporto diretti al terminal. Sul fronte ferroviario, ha richiamato i problemi riscontrati in passato dai crocieristi in arrivo alla stazione con bagagli voluminosi, evidenziando gli interventi già effettuati su ascensori e segnaletica e la necessità di continuare a migliorare i servizi di accoglienza.

Sul tema dei trasferimenti è intervenuta nuovamente Anna D’Imporzano, spiegando che sono già stati avviati confronti con l’amministrazione comunale per migliorare i collegamenti tra il terminal e la città. Le nuove piazzole di sosta previste nell’area portuale consentiranno di organizzare in maniera più efficace i servizi navetta e il trasporto dei passeggeri.

La direttrice generale ha inoltre richiamato i risultati di un progetto europeo seguito dall’Autorità portuale, attraverso il quale sono stati analizzati gli spostamenti dei crocieristi sul territorio. Le prime indicazioni mostrano un cambiamento rispetto al passato: mentre in precedenza molti viaggiatori si dirigevano verso Venezia, oggi una quota crescente tende a rimanere in Emilia-Romagna, con spostamenti che arrivano fino a Bologna.

Più prudente, invece, la valutazione sulla possibilità di estendere ulteriormente la stagione crocieristica ai mesi invernali. D’Imporzano ha ricordato le condizioni meteorologiche incontrate all’inizio di novembre, quando il forte vento ha creato difficoltà a una nave, ritardandone la partenza e costringendo la compagnia a rinunciare a uno scalo successivo.

«Noi dobbiamo dare un ormeggio sicuro, dobbiamo mettere le navi in condizione di arrivare quando devono arrivare e partire quando devono partire», ha spiegato, sottolineando come la destagionalizzazione debba essere affrontata tenendo conto dei limiti imposti dalle condizioni meteo. Un primo ampliamento del calendario è comunque già previsto: nel 2027 le navi arriveranno a partire da aprile, mentre quest’anno la stagione era iniziata a maggio.