Da Forlì a Villa Inferno, il fumetto incontra il dialetto romagnolo: due giorni di mostre e laboratori

La Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati “Calle” di Forlì sarà tra i protagonisti di un fine settimana dedicato al fumetto e al dialetto romagnolo a Villa Inferno, nel territorio di Cervia. L’appuntamento è con “Il Fumetto sostiene il Dialetto”, iniziativa in programma sabato 14 e domenica 15 novembre al Centro Civico Polifunzionale Airone, in via Beneficio II Tronco 12.

Il progetto, promosso e gestito da Erica Bellini e Sara Aceti in collaborazione con la Fumettoteca forlivese, punta a valorizzare la lingua romagnola e le tradizioni locali attraverso il linguaggio della Nona Arte. Mostre, incontri e laboratori metteranno in dialogo memoria storica e nuove forme espressive, con uno sguardo rivolto anche alle giovani generazioni. L’ingresso è libero e gratuito.

La manifestazione prenderà il via sabato 14 novembre alle 20.30 con l’inaugurazione delle mostre e un incontro pubblico dedicato al rapporto tra dialetto, narrazione visiva, storia e fumetto. Interverranno Enzio Strada, scrittore e cultore della storia locale, Maurizio Balestra, storico e ricercatore, Cesare Camorani, artista xilografo, e GianLuca Umiliacchi, esperto e promotore del fumetto.

Durante la serata si parlerà anche di stampe antiche e dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella grafica, mettendo a confronto tecniche tradizionali e strumenti contemporanei.

«L’impegno e l’attività forlivese fumettotecaria si espande sempre più con successo», afferma GianLuca Umiliacchi, direttore della Fumettoteca Nazionale, sottolineando il valore di un’iniziativa che unisce valorizzazione del dialetto, talento giovanile, mostre, laboratori e approfondimento culturale.

Quattro le sezioni espositive allestite per l’occasione. Una sarà dedicata al fumetto in dialetto, con tre storie realizzate in lingua romagnola, pubblicazioni che hanno partecipato al concorso nazionale “Salva la tua lingua locale”: due sono state premiate al Campidoglio, a Roma, mentre una è in attesa di giudizio.

Spazio anche alle giovani autrici. Sara Aceti, in arte Ace, presenterà la personale “Nella matita di Ace”, un percorso illustrato e in rima nella mitologia di diverse culture del mondo, raccontata con ironia e vivacità visiva. Nicole Medri, in arte Nix, esporrà invece “Piacere sono Nix”, una selezione di tavole e bozzetti che documentano il suo percorso di crescita artistica.

La quarta sezione sarà dedicata alla xilografia, con le opere di Cesare Camorani, legate ai tarocchi e alla tradizione linguistica e sociale romagnola.

La giornata di domenica 15 novembre sarà dedicata anche ai laboratori pratici gratuiti, entrambi su prenotazione obbligatoria al numero 340 5049338. Dalle 15.30 alle 17, Erica Bellini condurrà “Splash page nel bosco”, un’attività rivolta ai bambini fino a 10 anni per scoprire come si costruisce una pagina a fumetti e realizzarne una propria utilizzando i materiali messi a disposizione.

Dalle 17.30 alle 19.30 sarà invece Sara Aceti a guidare “Immersione nel mondo del fumetto”, un workshop rivolto a ragazzi e adulti dedicato alla progettazione e alle tecniche del fumetto.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Ravenna e del Comune di Cervia, e con la collaborazione del Consiglio di Zona Montaletto-Villa Inferno, del CO.MO.VI. e del Gruppo ETS di Tutela dei Dialetti e delle Tradizioni di Romagna.

Durante le due giornate saranno inoltre distribuiti fumetti in omaggio ai partecipanti, fino a esaurimento delle copie disponibili.

L’appuntamento è sabato 14 novembre dalle 20.30 e domenica 15 novembre dalle 9.30 alle 19.30.