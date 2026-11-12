Duemila euro per lotta ai tumori da cena di beneficenza promossa da Centro Abbondanza e Amici di Neresheim

Al centro sociale Abbondanza di Bagnacavallo, si è svolta una cena di beneficenza promossa in collaborazione tra il centro e l’associazione Amici di Neresheim. L’iniziativa ha permesso di raccogliere duemila euro, interamente destinati all’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (Irst) “Dino Amadori”, a sostegno delle attività cliniche e di ricerca del reparto di Radioterapia della sede di Ravenna.

Alla serata hanno partecipato, in rappresentanza dell’Irst, la dottoressa Elisabetta Parisi, direttrice facente funzione dell’Unità operativa complessa di Radioterapia delle sedi di Meldola e Ravenna, la dottoressa bagnacavallese Annalisa Cortesi, che opera presso la Radioterapia di Ravenna, e il dottor Sebastiano Calpona, oncologo e coordinatore di gruppi multidisciplinari di Area Vasta Romagna. La loro presenza ha offerto l’occasione per sottolineare l’importanza della ricerca oncologica e del sostegno alle attività di cura e assistenza dei pazienti.