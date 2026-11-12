Falco Caponegre (Fd’I): Sul falso allarme bomba nelle scuole, più chiarezza sulle procedure e informazioni tempestive alle famiglie

Quali procedure sono state seguite durante l’allarme bomba che l’11 Novembre ha interessato le scuole ravennati? Chi ha valutato la necessità di evacuare e quali circostanze hanno determinato, secondo quanto segnalato, decisioni differenti tra gli istituti? Sono le domande al centro del question time che intendiamo rivolgere al Sindaco e all’Assessore competente.

Comprendiamo la delicatezza delle decisioni da assumere durante un’emergenza e rispettiamo il lavoro dei dirigenti scolastici, del personale e delle forze dell’ordine che anzi ci preme ringraziare per il lavoro svolto quotidianamente e ancora di più per il loro prezioso supporto nella complicata

giornata dell’11 Novembre.

Proprio per questo chiediamo di conoscere i criteri seguiti. Non presumiamo che ogni situazione richieda una risposta identica: chiediamo che eventuali

differenze siano motivate dalle condizioni concrete e inserite in un coordinamento chiaro. Un secondo punto riguarda l’informazione alle famiglie.

Chiediamo direttamente al Sindaco se sia stato valutato l’impiego del servizio comunale Alert System per comunicare le misure in corso e, qualora non sia stato utilizzato, quali ragioni abbiano portato a questa scelta.

Al Comune chiediamo di ricostruire, per quanto di propria competenza e in raccordo con le autorità coinvolte, come sia stata gestita l’emergenza e di promuovere una verifica sulle procedure e sui canali di comunicazione, così da individuare eventuali miglioramenti.

Come opposizione abbiamo il dovere di raccogliere le preoccupazioni dei cittadini e trasformarle in domande precise e proposte utili. È questo lo spirito dell’iniziativa: contribuire alla tutela di studenti e personale e fare in modo che le famiglie possano ricevere informazioni tempestive e comprensibili su quanto sta accadendo e sulle misure adottate.