Falsi allarmi bomba negli istituti, la Uil Scuola Ravenna chiede protocolli e investimenti nella sicurezza informatica

Dopo le email con falsi allarmi bomba che mercoledì 11 novembre hanno provocato segnalazioni, evacuazioni precauzionali e verifiche delle forze dell’ordine anche negli istituti della provincia di Ravenna, la Uil Scuola chiede interventi urgenti per rafforzare la protezione informatica delle scuole e definire procedure condivise per la gestione delle emergenze. A intervenire è Fabio Tommasoni, segretario provinciale del sindacato, che esprime solidarietà a dirigenti, docenti, personale Ata e studenti coinvolti e richiama l’attenzione sulle responsabilità che non possono ricadere sui singoli lavoratori.

Secondo Tommasoni, l’attacco informatico che ha interessato le scuole italiane, con email di falso allarme bomba inviate a oltre 6.000 istituti, non può essere liquidato come una semplice bravata. “L’attacco hacker massivo che oggi ha colpito la scuola italiana, saturando i sistemi di oltre 6.000 istituti con email di falso allarme bomba, rappresenta un atto di una gravità inaudita. Non si è trattato di una semplice goliardata digitale o del gesto isolato di un mitomane, ma di un’operazione coordinata su scala nazionale, concepita intenzionalmente per generare un procurato allarme di massa, paralizzare l’attività didattica e destabilizzare la serenità di migliaia di famiglie, studenti e lavoratori della scuola”.

La Uil Scuola Ravenna esprime quindi “la più sincera vicinanza e solidarietà ai dirigenti scolastici, al personale docente e Ata e agli studenti della nostra provincia”. Tommasoni riconosce il ruolo svolto dal personale nella gestione delle procedure di sicurezza e degli accertamenti: “Se la macchina della sicurezza ha risposto con prontezza ed efficienza, il merito va esclusivamente alla straordinaria responsabilità di tutto il personale scolastico, che si conferma, ancora una volta, l’unico vero pilastro di un sistema perennemente sotto stress”.

Per il sindacato, quanto accaduto deve aprire una riflessione sulle vulnerabilità informatiche degli istituti. “La scuola non può essere l’anello debole della transizione digitale del Paese. Non è tollerabile che un’infrastruttura pubblica fondamentale, che custodisce i dati e la quotidianità dei nostri figli, possa essere così facilmente aggredita da campagne di spam e minacce cibernetiche strutturate per seminare il panico”.

Da qui la richiesta di investimenti mirati nella cybersecurity scolastica e di protocolli chiari per affrontare le emergenze digitali. “Mentre il ministero e il governo minimizzano parlando di ‘rischio inesistente’ nel concreto, noi ribadiamo che il danno psicologico, organizzativo ed economico per la giornata di oggi è reale. Chiediamo con forza investimenti mirati e urgenti sulla cybersecurity scolastica e protocolli chiari di gestione delle emergenze informatiche, per evitare che i dirigenti scolastici ed il personale siano lasciati soli a decidere se evacuare o meno un plesso davanti a una minaccia digitale”.

Tommasoni richiama anche il valore della scuola come luogo di convivenza e crescita civile: “La scuola è un luogo di pace, democrazia e crescita civile. Chiunque abbia cercato oggi di violare questa sacralità troverà davanti a sé una comunità unita, ferma e indisponibile a farsi intimidire”.