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Felice Nittolo al centro sociale Il Portoncino: «il mosaico secondo me»
Venerdì 13 novembre alle ore 17:30 il centro sociale Il Portoncino ospiterà il secondo incontro con Felice Nittolo che, dopo il primo incontro in cui ha raccontato i suoi incontri e i suoi rapporti con mosaicisti ravennati, stavolta parlerà della sua esperienza da quando, giovane artista, approdò a Ravenna per coltivare il suo amore per il mosaico.
Nato a Capriglia Irpina, Nittolo arrivò, infatti, a Ravenna giovanissimo appena terminati i suoi studi in ceramica all’Istituto d’Arte di Avellino poi in pittura all’Accademia di Belle Arti di Napoli per iscriversi alla scuola di mosaico.
Da allora, nel corso di oltre cinque decenni di attività, Nittolo ha sviluppato una ricerca radicale e interdisciplinare che, rivendicando l’autonomia del linguaggio musivo, ne ha costantemente ridefinito tecniche, materiali e possibilità espressive.