Felice Nittolo al centro sociale Il Portoncino: «il mosaico secondo me»

Venerdì 13 novembre alle ore 17:30 il centro sociale Il Portoncino ospiterà il secondo incontro con Felice Nittolo che, dopo il primo incontro in cui ha raccontato i suoi incontri e i suoi rapporti con mosaicisti ravennati, stavolta parlerà della sua esperienza da quando, giovane artista, approdò a Ravenna per coltivare il suo amore per il mosaico.

Da allora, nel corso di oltre cinque decenni di attività, Nittolo ha sviluppato una ricerca radicale e interdisciplinare che, rivendicando l’autonomia del linguaggio musivo, ne ha costantemente ridefinito tecniche, materiali e possibilità espressive.