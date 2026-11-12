Il ritorno di Federico Zani al Faenza dopo pochi mesi al Medicina Fossatone
Federico Zani torna al Faenza Calcio. Il ventenne attaccante, dopo una breve esperienza al Medicina Fossatone, si è svincolato dalla società giallorossa ed è già a disposizione del mister manfredo Alessandro Moregola.
È un gradito ritorno quello di Zani, a quasi sei mesi dal suo ultimo gol in biancoazzurro. Zani scende dunque di categoria, dall’Eccellenza alla Promozione, dimostrando affetto per il Faenza a cui è molto legato.
“E’ una scelta personale e di cuore – dice Zani – Ringrazio la società Medicina Fossatone, l’allenatore Assirelli e tutto lo staff per il periodo trascorso in cui mi sono trovato bene. Mi sono però reso conto di non riuscire a esprimermi al massimo delle mie potenzialità e così ho deciso di tornare in un ambiente per me familiare e a cui sono affezionato come il Faenza calcio. Conto di dare il mio contributo alla squadra che, per episodi sfortunati, in questo avvio di campionato di Promozione non ha sicuramente i punti e la posizione in classifica che meriterebbe. Sono convinto che possiamo sicuramente essere competitivi e risalire. Ho visto il gruppo motivato e consapevole di poter dare di più. Sono grato al Faenza per la fiducia che mi ha accordato”:
Nato a Faenza il 18 febbraio 2006, cresciuto nel vivaio della Virtus, Federico Zani ha debuttato nella Prima squadra biancoazzurra tre stagioni orsono. Due anni fa ha dimostrato le sue doti e segnato gol importanti decisivi per la salvezza. Nell’annata scorsa ha realizzato 10 gol, confermandosi giovane di talento, che oggi mette di nuovo a disposizione del Faenza.
“Diamo il bentornato a Federico. Siamo contenti di riaverlo con noi. – dice il direttore sportivo manfredo Nicola Cavina – Ha fatto molto bene nei due anni precedenti in Eccellenza e potrà dare un contributo di rilievo in Promozione. E’ come se facesse parte della nostra famiglia perchè è cresciuto nel nostro settore giovanile. Può fare più ruoli in avanti, perchè molto adattabile per le sue caratteristiche: intelligente tatticamente, bravo tecnicamente e con fisicità. Sarà importante”.
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