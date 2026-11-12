Il ritorno di Federico Zani al Faenza dopo pochi mesi al Medicina Fossatone

“E’ una scelta personale e di cuore – dice Zani – Ringrazio la società Medicina Fossatone, l’allenatore Assirelli e tutto lo staff per il periodo trascorso in cui mi sono trovato bene. Mi sono però reso conto di non riuscire a esprimermi al massimo delle mie potenzialità e così ho deciso di tornare in un ambiente per me familiare e a cui sono affezionato come il Faenza calcio. Conto di dare il mio contributo alla squadra che, per episodi sfortunati, in questo avvio di campionato di Promozione non ha sicuramente i punti e la posizione in classifica che meriterebbe. Sono convinto che possiamo sicuramente essere competitivi e risalire. Ho visto il gruppo motivato e consapevole di poter dare di più. Sono grato al Faenza per la fiducia che mi ha accordato”: