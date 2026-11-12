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Il ritorno di Federico Zani al Faenza dopo pochi mesi al Medicina Fossatone

12 novembre 2026 | 17:10
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di Redazione

Redazione

Il ritorno di Federico Zani al Faenza dopo pochi mesi al Medicina Fossatone

Federico Zani torna al Faenza Calcio. Il ventenne attaccante, dopo una breve esperienza al Medicina Fossatone, si è svincolato dalla società giallorossa ed è già a disposizione del mister manfredo Alessandro Moregola.

È un gradito ritorno quello di Zani, a quasi sei mesi dal suo ultimo gol in biancoazzurro. Zani scende dunque di categoria, dall’Eccellenza alla Promozione, dimostrando affetto per il Faenza a cui è molto legato.

“E’ una scelta personale e di cuore – dice Zani – Ringrazio la società Medicina Fossatone, l’allenatore Assirelli e tutto lo staff per il periodo trascorso in cui mi sono trovato bene. Mi sono però reso conto di non riuscire a esprimermi al massimo delle mie potenzialità e così ho deciso di tornare in un ambiente per me familiare e a cui sono affezionato come il Faenza calcio. Conto di dare il mio contributo alla squadra che, per episodi sfortunati, in questo avvio di campionato di Promozione non ha sicuramente i punti e la posizione in classifica che meriterebbe. Sono convinto che possiamo sicuramente essere competitivi e risalire. Ho visto il gruppo motivato e consapevole di poter dare di più. Sono grato al Faenza per la fiducia che mi ha accordato”:

Nato a Faenza il 18 febbraio 2006, cresciuto nel vivaio della Virtus, Federico Zani ha debuttato nella Prima squadra biancoazzurra tre stagioni orsono. Due anni fa ha dimostrato le sue doti e segnato gol importanti decisivi per la salvezza. Nell’annata scorsa ha realizzato 10 gol, confermandosi giovane di talento, che oggi mette di nuovo a disposizione del Faenza.

“Diamo il bentornato a Federico. Siamo contenti di riaverlo con noi. – dice il direttore sportivo manfredo Nicola Cavina – Ha fatto molto bene nei due anni precedenti in Eccellenza e potrà dare un contributo di rilievo in Promozione. E’ come se facesse parte della nostra famiglia perchè è cresciuto nel nostro settore giovanile. Può fare più ruoli in avanti, perchè molto adattabile per le sue caratteristiche: intelligente tatticamente, bravo tecnicamente e con fisicità. Sarà importante”.

 

FAENZA Calcio – Ufficio stampa- Giuseppe Sangiorgi 3387462356