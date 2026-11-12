Imprese esportatrici, produttività più alta del 20%: i dati di Ravenna e Ferrara

Le imprese che esportano dalle province di Ravenna e Ferrara sono mediamente più produttive, investono maggiormente in ricerca, tecnologie e transizione verde e dedicano più risorse alla formazione dei dipendenti. Sono 2.493 le aziende dei due territori già presenti sui mercati esteri, mentre circa 300 imprese hanno le caratteristiche per avviare un percorso di internazionalizzazione. È quanto emerge dall’analisi dell’Osservatorio dell’economia della Camera di commercio di Ferrara Ravenna, basata sull’indagine condotta da Unioncamere e dal Centro studi Tagliacarne.

A parità di dimensione, settore e localizzazione geografica, la produttività del lavoro delle imprese esportatrici risulta superiore di circa il 20% rispetto a quella delle aziende che operano soltanto sul mercato interno. Il vantaggio si manifesta già all’avvio dell’attività sui mercati esteri, quando la produttività aumenta di circa il 6% rispetto alla fase in cui l’impresa lavorava esclusivamente sul mercato domestico.

Le migliori prospettive si riflettono anche sulle aspettative di crescita: un’impresa esportatrice su tre prevede un aumento del fatturato nel 2027, contro il 22% delle aziende non esportatrici.

Il divario emerge con chiarezza anche nei programmi di investimento per il triennio 2026-2028. Il 43% delle imprese che esportano prevede di investire in ricerca e sviluppo, contro il 16% di quelle che non operano sui mercati esteri. Per le tecnologie 4.0 le quote sono rispettivamente del 51% e del 28%, mentre per gli interventi legati alla transizione verde si attestano al 47% e al 28%.

Le aziende esportatrici mostrano inoltre una maggiore attenzione alla qualificazione del capitale umano. Il 61% programma investimenti nell’aggiornamento professionale dei dipendenti, rispetto al 48% delle altre imprese. Una su cinque prevede anche l’ingresso di lavoratori altamente specializzati: una quota più che doppia rispetto a quella delle non esportatrici, pari al 9%. Il divario riguarda anche l’intelligenza artificiale, già utilizzata dal 26% delle imprese esportatrici contro il 19% di quelle che non esportano.

Il ruolo dei servizi camerali

L’indagine ha preso in esame anche i risultati ottenuti dalle imprese che hanno utilizzato i servizi di Promos Italia, l’Agenzia nazionale del Sistema camerale per l’internazionalizzazione. Per queste aziende la probabilità di iniziare a esportare è risultata superiore del 41,4% rispetto a quella registrata tra le imprese che non hanno usufruito dei servizi. Anche il valore delle esportazioni è stato più elevato, con un incremento del 21,8% rispetto alle aziende non servite e un impatto complessivo stimato tra 600 e 800 milioni di euro di export aggiuntivo.

L’effetto risulta ancora più marcato per le imprese del Mezzogiorno: tra quelle che hanno beneficiato dei servizi camerali, l’impatto stimato sul valore delle esportazioni raggiunge il 65,3%, circa tre volte la media nazionale.

A commentare i risultati è Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna, che sottolinea il legame tra digitalizzazione e internazionalizzazione: “Digitalizzazione e internazionalizzazione sono processi cruciali per le imprese e sono tra loro interconnessi: le tecnologie veicolano i flussi informativi tra le imprese e all’interno di esse, incrementando l’efficienza delle transazioni, l’accesso a una rete più ampia ed efficiente di fornitori e a nuovi mercati di sbocco per i propri prodotti e servizi. D’altra parte, l’efficientamento della produzione connesso alla digitalizzazione consente alle imprese di migliorare la loro competitività internazionale attraverso l’introduzione di processi produttivi più flessibili, necessari per adattarsi velocemente a shock di domanda o di offerta lungo la catena del valore”.

Guberti evidenzia inoltre il cambiamento degli strumenti e delle competenze richiesti per operare sui mercati esteri: “L’export non è più solo una questione di relazioni personali, fiere e intuizioni. Oggi l’internazionalizzazione richiede metodo, capacità di leggere e interpretare i dati e un’integrazione intelligente tra strumenti digitali e Intelligenza Artificiale. Un cambiamento che coinvolge imprese, export manager e direzioni commerciali, chiamati a ripensare processi, competenze e strategie per affrontare la complessità dei mercati internazionali. L’Intelligenza artificiale non ‘fa export’ al posto dell’impresa; consente però di decidere meglio e prima: riduce l’incertezza, accorcia i tempi e rende più preciso il dialogo con partner e clienti esteri. Con dati ordinati, regole chiare e una supervisione competente, diventa una leva per passare dalla curiosità internazionale a un ventaglio vero e proprio di opportunità verificabili”.

Un nuovo bando per le fiere internazionali nel 2027

La Giunta camerale sta inoltre valutando l’introduzione, per il 2027, di un nuovo bando per sostenere la partecipazione delle imprese a manifestazioni fieristiche internazionali, in Italia e all’estero. I contributi a fondo perduto, secondo la misura allo studio, saranno destinati alle aziende attive con sede legale e/o unità locali nelle province di Ferrara e Ravenna, interessate a sviluppare o consolidare la propria presenza sui mercati internazionali.