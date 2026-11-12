Inaugurata la Bacheca dei Ringraziamenti: un segno di riconoscenza verso chi sostiene le scuole di Pisignano e Cannuzzo

Si è svolta ieri l’inaugurazione della Bacheca dei Ringraziamenti, dedicata a tutte le persone che, nel corso degli anni, hanno scelto di sostenere e contribuire alla crescita delle scuole di Pisignano e Cannuzzo: la scuola primaria E. Fermi e la scuola dell’infanzia XXV Aprile.

L’iniziativa nasce da un’idea di Romano Tombetti e dal Consiglio di Zona n.5, condivisa poi anche dalle associazioni del territorio, ASD Grama e APS F. Fontana, con l’obiettivo di dare un riconoscimento concreto a tutti coloro che, attraverso le proprie donazioni, hanno dimostrato attenzione e fiducia nei confronti della scuola, riconoscendone il valore come luogo di crescita, formazione e speranza per il futuro.