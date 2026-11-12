Inaugurata la Bacheca dei Ringraziamenti: un segno di riconoscenza verso chi sostiene le scuole di Pisignano e Cannuzzo
Si è svolta ieri l’inaugurazione della Bacheca dei Ringraziamenti, dedicata a tutte le persone che, nel corso degli anni, hanno scelto di sostenere e contribuire alla crescita delle scuole di Pisignano e Cannuzzo: la scuola primaria E. Fermi e la scuola dell’infanzia XXV Aprile.
L’iniziativa nasce da un’idea di Romano Tombetti e dal Consiglio di Zona n.5, condivisa poi anche dalle associazioni del territorio, ASD Grama e APS F. Fontana, con l’obiettivo di dare un riconoscimento concreto a tutti coloro che, attraverso le proprie donazioni, hanno dimostrato attenzione e fiducia nei confronti della scuola, riconoscendone il valore come luogo di crescita, formazione e speranza per il futuro.
Nonostante la giornata piovosa, numerose persone hanno partecipato all’iniziativa, confermando ancora una volta quanto la scuola rappresenti un punto di riferimento fondamentale per la vita delle comunità. Particolarmente significativo il coinvolgimento dei bambini e degli insegnanti, che hanno letto alcuni messaggi di ringraziamento rivolti ai donatori e alle loro famiglie, molti dei quali presenti alla manifestazione.