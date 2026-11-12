Incidente a Cotignola, Mini Cooper esce di strada e si schianta contro un albero: feriti due 70enni

Incidente stradale nella serata di mercoledì 11 novembre in via Garzano, a Cotignola. Attorno alle 22 il conducente di una Mini Cooper, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto, finendo la propria corsa contro un albero a bordo strada. Tra le possibili concause, la pioggia intensa che stava cadendo in quel momento.

A bordo dell’auto viaggiavano un uomo di 73 anni e una donna di 72. La donna è stata soccorsa in codice 3, di massima gravità, mentre l’uomo ha riportato ferite classificate in codice 2. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Bufalini di Cesena.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a estrarre i due occupanti dall’abitacolo, il personale del 118 con due ambulanze e un’automedica e la Polizia Locale della Bassa Romagna per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.