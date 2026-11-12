La salute incontra l’arte: al Museo Classis di Ravenna la seconda edizione di «Effetto Dante»

Si terrà il 14 novembre 2026 presso il Museo Classis la seconda edizione del convegno «Effetto Dante – Trame di arte e salute. Costruire reti di cura attraverso la cultura». Si tratta di una giornata di studi, laboratori e teatro per esplorare la prescrizione sociale e costruire nuove reti di cura integrate.

Promosso da OMCeO Ravenna, Comune di Ravenna, Fondazione RavennAntica e Club Medici (“Cultura è Salute”), con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Ravenna e della AUSL- Romagna e il contributo di FNOMCEO, l’evento rappresenta un punto di riferimento nel panorama nazionale sul tema del cultural welfare.

Sulla scia del Protocollo d’Intesa firmato dai Ministeri della Cultura e della Salute, il convegno pone al centro un cambio di paradigma fondamentale: superare la dicotomia tra discipline scientifiche e umanistiche per integrare le arti e la cultura nei percorsi terapeutici e di cura. Anche nel nostro territorio il cultural welfare è già, seppure a macchia di leopardo, una realtà attiva e vivace, ma in assenza di metodi di valutazione scientifica dei risultati. Per contro, solo una piccola percentuale di soggetti del mondo della Sanità sa di cosa si tratti, come accedervi e quali siano le basi neuroscientifiche che ne sostengono i benefici.

I promotori si propongono, insieme a esperti e relatori di continuare a esplorare l’Arte e la Cultura per il Benessere di pazienti e curanti, le evidenze delle Neuroscienze, e quale Formazione sia necessaria per tessere una Rete territoriale sostenibile. Nel pomeriggio, è prevista la tavola rotonda dal titolo La prescrizione sociale: dall’esperienza di Cura in Rete a un modello di salute diffuso e partecipato. I partecipanti potranno inoltre prendere parte ai laboratori esperienziali pomeridiani (dedicati a teatro, fiaba, archeologia, canto/scrittura e musica).

La giornata si concluderà con lo spettacolo teatrale La Buca di Nerval Teatro, con la regia di Maurizio Lupinelli e l’interpretazione di Carlo De Leonardo e dello stesso Lupinelli.