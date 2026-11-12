L’associazione “Il Trebbo” dona 20 copie della guida sul Cimitero del Commonwealth di Piangipane al Museo del Senio

Un gesto concreto per unire i luoghi della memoria della Seconda Guerra Mondiale sul territorio ravennate. L’Associazione Culturale “Il Trebbo” di Piangipane ha ufficialmente consegnato il 12 novembre 20 copie del volume “Cimitero del Commonwealth Piangipane” (libro-guida in italiano e in inglese dedicato alla storia e alle vicende del sacrario militare) al Museo della Battaglia del Senio di Alfonsine.

La donazione nasce con l’obiettivo di rafforzare la rete culturale e storica tra due punti nevralgici della Linea del Senio e delle operazioni belliche che portarono alla Liberazione della Romagna nell’inverno 1944-1945. I volumi saranno a disposizione del Museo per arricchire il proprio patrimonio documentario, supportare le attività didattiche con le scuole e offrire ai visitatori un approfondimento puntuale sul cimitero di guerra di Piangipane, luogo in cui riposano oltre 900 caduti delle forze alleate provenienti da diverse nazioni del Commonwealth.

“Consegnare queste copie al Museo della Battaglia del Senio significa creare un ponte ideale tra i nostri territori e custodire insieme la memoria storica”, dichiarano i rappresentanti dell’associazione Il Trebbo Simone Finardi ed Agostino Rambelli. “Il Cimitero di Piangipane e il fronte del Senio ad Alfonsine sono tappe complementari dello stesso percorso di pace e consapevolezza: mettere a disposizione questa guida vuole essere un contributo attivo alla divulgazione storica, soprattutto verso le nuove generazioni.”