L’avvocato Andrea Maestri e il suo “Liberi di manifestare”: un’istigazione a esercitare il diritto costituzionale della protesta, senza violenza

“Liberi di manifestare. Manuale minimo di resistenza ai decreti sicurezza”. È l’ultimo lavoro dell’avvocato e attivista ravennate Andrea Maestri, edito la Left. Chi è abbonato a Left l’ha già ricevuto a casa, tutti gli altri possono procurarselo online sul sito di Left, oppure possono acquistarlo a Ravenna alla Libreria Longo. Il prossimo 18 dicembre alle 18, poi, alla sala Ragazzini, il libro sarà anche presentato al pubblico dallo stesso Maestri.

L’intento, dunque, è dichiarato e quanto mai esplicito. Di fronte alla deriva securitaria del governo Meloni – sempre più deciso a fare ricorso a politiche volte a contrastare le forme di dissenso e di protesta – questo libro è uno strumento agile da consultare per il cittadino, il giovane, l’operaio, il militante, per chi insomma vuole continuare a esercitare, qui e ora, il diritto costituzionale di dissentire, manifestare e protestare.

L’INTERVISTA

Avvocato Maestri, perché questo libro o “manuale minimo di resistenza ai decreti di sicurezza”?

“Perché questo lavoro ha un taglio molto pratico e può essere un aiuto concreto. A differenza di altri libri che ho scritto con un taglio di approfondimento, di respiro più ampio e, se vogliamo, di critica politica e ricerca storica su alcuni fenomeni – come quello scritto con Boldrini sul fascismo e il neofascismo per essere concreti nell’esempio – questo vuole essere un vero e proprio prontuario, è pratico, molto agevole nella lettura, di facile consultazione e serve a orientarsi. Intanto, contiene i testi essenziali dei decreti legge approvati dal governo Meloni…”

Ci vuole ricordare quanti sono dall’inizio alla fine: da quello sui rave party all’ultimo contro i cosiddetti maranza?

“Beh, dipende dai criteri che si usano, ma direi che sono almeno otto decreti diversi.”

Vogliamo dare un primo giudizio politico? Se fai otto decreti sicurezza in quattro anni come Meloni, significa sostanzialmente che tu Meloni hai fallito su tutta la linea della sicurezza. Vuol dire che ciò che hai fatto prima non ha avuto alcun effetto e ogni volta torni a spostare quell’asticella sempre più in alto, solo perché non sei in grado di trovare la misura, la soluzione. Lei che ne pensa?

“L’asticella più in alto o più in basso, dipende dai punti di vista. Ma, esattamente, vuol dire che non sei in grado di dare una risposta. Questi decreti, prima di tutto, sono lo specchio di un modo di fare politica che sta svuotando dall’interno la democrazia, perché legiferare attraverso decreti legge è un modo per espropriare il Parlamento delle sue prerogative. Magari il libro interesserà più quelli che manifestano, i giovani, i lavoratori, chi fa gli scioperi, chi occupa le scuole, eccetera, chi manifesta per la Palestina… però credo che tutti i cittadini debbano essere preoccupati del fatto che un governo decida di legiferare – e già questa è una bestemmia, perché le leggi dovrebbe farle il Parlamento – nell’immediatezza di fatti di cronaca. Non a caso ogni decreto ha un titolo più o meno giornalistico: Rave Party, Caivano, Cutro, Maranza, eccetera. Ognuno di questi decreti ha un titolo che corrisponde al fatto di cronaca da cui è scaturito. Quindi siamo di fronte a legislazione d’impeto, d’impulso, non una decisione ragionata: siamo a un uso simbolico del diritto penale.”

L’impressione è che si usi la cronaca per fare le leggi e si facciano le leggi per fare propaganda, non crede?

“Certo. Alla fine, si tratta spesso di rimaneggiamenti di norme già esistenti, aumenti di pene, introduzione di nuovi aggravanti, nuovi reati, una dozzina di nuovi reati, che però non hanno alcun impatto concreto sulla realtà se non cercare di reprimere il dissenso, in maniera del tutto impropria. Quindi, da una parte si vanno a limitare i diritti delle persone nell’esercizio di una libertà costituzionale fondamentale come il diritto di manifestare. Dall’altra parte si sta svuotando il Parlamento delle sue prerogative.”

Del resto, il primo decreto sui rave party non è mai stato applicato. Non c’è ancora stato alcun ricorso effettivo a quel decreto. Una legge totalmente inutile…

“Sì, è stato un procedimento spot, una norma spot fatta all’indomani di un fatto di cronaca, ed è impressionante leggerne il testo. La musica diventa per il legislatore un elemento di pericolo, di insicurezza, addirittura la musica, come se divertirsi, ascoltare la musica insieme, non nelle discoteche, non nei luoghi del consumo, bensì in altri luoghi scelti autonomamente dai giovani sia di per sé un pericolo per la sicurezza… C’è un disegno politico chiaro, cioè i cittadini li vogliono silenziosi, meri consumatori, non li vogliono coscienti, consapevoli, che esercitino i loro diritti, che si divertano in autonomia senza necessariamente pagare il dazio a locali dove si spendono soldi… tutto questo, insomma, ha un suono molto sinistro, ha il suono del regime, che non fa respirare”.

Stia attento a parlare di regime, perché finisce che la mettono al bando come per il libro di storia di Laterza: il ministro Valditara ha chiesto di ritirarlo…

“Anche questo è incredibile. Che un ministro della pubblica istruzione chieda espressamente il ritiro di un libro scolastico all’editore è un inedito spaventoso, perché torniamo al Minculpop e a quel regime”.

Lei è pessimista?

“No. Il mio è un libro assolutamente ottimista che vuole incoraggiare i ragazzi a continuare a manifestare nelle forme corrette, continuare a farlo senza farsi spaventare dal contesto.”

Ci sono delle regole nuove molto restrittive, ma in fin dei conti il nostro diritto a manifestare è salvo?

“Esatto, sì. La domanda di fondo è proprio questa. Nel libro, in fondo, faccio alcune domande, una decina di domande cruciali, e provo a dare delle risposte più o meno plausibili, ovviamente in base alla mia esperienza e alla mia competenza: sono ovviamente cose opinabili come le opinioni di tutti. Però la domanda chiave è questa: dopo tutti questi decreti sicurezza è ancora possibile manifestare liberamente in Italia? La mia risposta è affermativa. Io dico assolutamente sì. Ma è necessario farlo in maniera più cosciente e più consapevole perché purtroppo anche l’esercizio di un diritto costituzionale oggi è irto di ostacoli, di tranelli, di pericoli, di limitazioni e restrizioni di libertà, per cui bisogna tenere alta la guardia democratica”.

Insomma, ragazzi protestate ma state attenti alle forme: perché anche se ragazzi si rischia di finire in galera sgarrando. Per un errore o una stupidaggine non bisogna giocarsi un pezzo di vita…

“Assolutamente, è così. Tra l’altro la prefazione del libro è affidata a due insigni giuristi costituzionalisti, il professor Antonello Ciervo e Giovanni Russo Spena: hanno scritto una bellissima prefazione dove contestualizzano quello di cui io scrivo in maniera, diciamo, più pratica e operativa. Lo contestualizzano anche a livello giuridico e politico dicendo appunto ai giovani continuate a manifestare, ma occhio a come lo fate”.

Come la mettiamo con le violenze?

“Ogni forma di violenza si pone in contrasto con l’art. 17 della Costituzione che tutela la libertà di riunione ma se esercitata “pacificamente e senz’armi” e quindi la violenza va bandita. Spesso le violenze cui abbiamo assistito nelle piazze anche più recenti sono agite non dai manifestanti ma da gruppi di infiltrati che hanno interesse a sabotare la manifestazione. Anche questo profilo richiede un’acuta attenzione democratica.”

Quest’ultimo decreto sicurezza ha introdotto nel nostro ordinamento una norma da realtà distopica. Mi viene in mente Minority Report, il film e il racconto di Philip K. Dick: sostanzialmente si presume che tu faccia un delitto e quindi la legge consente che tu sia colpito prima che tu compia effettivamente quel delitto.

“È gravissimo, è uno degli aspetti più gravi: l’anticipazione della soglia penale, della soglia del controllo: nell’ultimissimo decreto c’è anche l’uso un po’ spregiudicato dell’intelligenza artificiale a scopi di identificazione e di controllo sociale. Si parla tecnicamente di controllo biopolitico, cioè si controlla la vita delle persone, i movimenti delle persone, la faccia delle persone. Cominciamo ad entrare in un ambito molto pericoloso – e mentre ne parlo ho la pelle d’oca perché vengono in mente tutta una serie di film e romanzi distopici che hanno in qualche modo anticipato scenari del genere – e, quindi, bisogna assolutamente essere vigili. Io spero che ci sia ovviamente un cambio radicale di politiche nel 2027 quando ci saranno le nuove elezioni del Parlamento, ma ciò che è stato fatto produce macerie, ha un effetto simbolico, di dissuasione, di repressione del dissenso, rimane l’effetto intimidatorio e un uso distorto del diritto penale volto a prevenire e reprimere ogni forma di dissenso… è tutto molto pericoloso, una soglia molto pericolosa che è stata superata.”

Lei sviluppa alcuni capitoli parlando di manifestazioni specifiche, per esempio quelle pro-Pal che riguardano la critica a Israele, oppure naturalmente le manifestazioni contro il fascismo.

“Infatti, sono due elementi di sostanza del libro. Avrei potuto non considerare il DDL antisemitismo fra i decreti sicurezza, ma è un provvedimento con una particolare cifra politica e con una sua peculiarità, che lo colloca in linea con gli altri decreti. È ancora un disegno di legge, quindi se ne sta discutendo, ma è un precedente estremamente pericoloso perché noi in Italia abbiamo già la legge Mancino che vieta l’istigazione alla discriminazione… Con quel decreto si punta a criminalizzare anche critiche politiche forti ma motivate, come il comportamento del governo israeliano nella striscia di Gaza, il genocidio compiuto ai danni dei palestinesi, i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità. Chi ha proposto il DDL antisemitismo dice di non aver introdotto nessun nuovo reato: è ovvio che non introducono un nuovo reato, ma in realtà introducono delle norme che vanno a incidere sull’interpretazione e a estendere l’applicazione concreta di norme esistenti.”

Naturalmente, se domani qualcuno avesse bisogno dell’assistenza di un avvocato per difendersi, lei ci sarebbe… manuale a parte?

“Sì, ma questo non è lo scopo del libro. Io continuo a essere un attivista e quindi personalmente mi trovo nelle piazze quando succedono, purtroppo, anche certi fatti in cui è necessario un intervento legale. Questo libro vuole essere più che altro un testo pratico di incoraggiamento a continuare ad esercitare il diritto alla protesta. La tutela legale deve essere l’ultima delle preoccupazioni. L’importante è scendere in piazza con consapevolezza.”

Anche perché se non si fosse mai protestato non si sarebbe mai conquistato niente a questo mondo, no?