Lugo, AARI-CB celebra 50 anni con un convegno sui droni al servizio della Protezione civile

Dalla ricerca delle persone disperse al monitoraggio degli argini e del territorio, fino alla gestione delle emergenze: i droni e le nuove tecnologie stanno ampliando le possibilità operative della Protezione civile. A questi strumenti è dedicato il convegno organizzato da AARI-CB Lugo per celebrare i 50 anni di attività dell’associazione, in programma sabato 14 novembre alle 10 nella Sala Estense della Rocca di Lugo.

L’incontro, dal titolo “Droni, oggi e domani al servizio della protezione civile”, sarà un’occasione di approfondimento sulle applicazioni delle tecnologie nelle attività di prevenzione, monitoraggio e gestione delle emergenze, con particolare attenzione alle esperienze operative e agli sviluppi futuri.

Dopo i saluti istituzionali, interverranno due rappresentanti di Rescue Drones Network (RDN), realtà impegnata nell’impiego dei droni nelle attività di emergenza e Protezione civile, di cui AARI-CB Lugo fa parte dal 2019.

Il primo intervento sarà affidato a Miro Rava, che presenterà il nuovo HUB RDN, una piattaforma dedicata alla gestione delle missioni di volo, progettata per supportare l’organizzazione e il coordinamento delle operazioni con i droni.

A seguire, Gianpaolo Fusato illustrerà un software online sviluppato per affiancare le attività di ricerca delle persone disperse. La piattaforma utilizza algoritmi basati su database di ricerche realmente effettuate per individuare e valutare le possibili aree in cui potrebbe trovarsi una persona scomparsa.

Il terzo contributo sarà quello di Marco De Grandis, rappresentante del Gruppo comunale di Protezione civile di Adria, che approfondirà l’impiego dei droni nel monitoraggio degli argini, un’esperienza particolarmente significativa per territori come quelli romagnoli esposti al rischio idraulico. Il suo intervento riguarderà anche i servizi di Antincendio boschivo, le tecnologie attualmente disponibili e le prospettive future.

«Negli interventi di emergenza il tempo è spesso un fattore decisivo – sottolinea Marco Rondinini, presidente di AARI-CB Lugo – e poter osservare rapidamente dall’alto un territorio, anche nelle zone difficilmente raggiungibili, può fare una grande differenza. Negli ultimi anni lo sviluppo tecnologico ha trasformato profondamente le potenzialità dei droni, rendendoli strumenti sempre più utili nelle operazioni di ricerca, nel monitoraggio del territorio e nella valutazione delle situazioni di rischio. Le nuove tecnologie, unite alla capacità di raccogliere ed elaborare informazioni in tempi rapidi, aprono prospettive importanti per il futuro della Protezione civile. Naturalmente, nessuno strumento può sostituire l’esperienza, la preparazione e la sensibilità degli operatori, ma può aiutarli a intervenire in maniera più tempestiva, efficace e sicura».