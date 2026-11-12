Lugo, archeologia e ambiente: un incontro per scoprire la storia delle buche Gattelli

Come si può ricostruire il paesaggio di un territorio di secoli fa attraverso i reperti archeologici? E cosa possono raccontare ossa, resti vegetali e tracce di risorse idriche sulle abitudini delle comunità che lo abitavano? A queste domande sarà dedicato l’incontro pubblico “Tracce nel tempo: come l’archeologia ricostruisce la storia e l’ambiente”, in programma venerdì 13 novembre alle 17 nel Salone Estense della Rocca di Lugo, in piazza Martiri 1.

L’iniziativa intende avvicinare i cittadini al lavoro quotidiano degli archeologi, illustrando il contributo dell’archeozoologia e dell’archeobotanica nella ricostruzione degli antichi ecosistemi. Attraverso lo studio dei reperti è infatti possibile ottenere informazioni sul paesaggio, sulle risorse disponibili e sullo stile di vita delle comunità che hanno abitato il territorio.

Durante l’incontro, gli esperti presenteranno esempi concreti tratti dagli scavi e illustreranno le principali fasi della ricerca, dall’identificazione dei reperti alle tecniche di datazione. Sarà spiegato, tra l’altro, come i ritrovamenti permettano di ricostruire la dieta delle popolazioni di un’epoca, verificare la presenza e l’utilizzo di risorse idriche nelle vicinanze degli insediamenti e individuare la vegetazione che caratterizzava il paesaggio.

Interverranno Sara Morsiani, funzionario archeologo della Soprintendenza di Ravenna; Marialetizia Carra, professoressa associata di Archeologia dell’ambiente e Archeobotanica all’Università di Bologna; e Antonio Curci, professore ordinario di Zooarcheologia all’Università di Bologna. A coordinare l’incontro sarà Fausto Bordini, assessore all’Ambiente del Comune di Lugo.

L’appuntamento rientra nel progetto di riqualificazione e potenziamento del sito delle buche Gattelli, realizzato nell’ambito del bando Recore – Rafforzamento della rete ecologica regionale, finanziato con fondi europei della Regione Emilia-Romagna Fesr 2021-2027.

L’iniziativa è promossa dal Ceas Bassa Romagna e dal Comune di Lugo, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.